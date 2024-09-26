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Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко

Даяна Швец
26 сентября 2024, 20:19
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Противник очень боится разрушения Керченского моста и его страхи обоснованы.
Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко
РФ серьезно переживает из-за вероятных атак на мост в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Чтобы перерезать возможность оккупантов использовать сооружение Керченского(Крымского) моста как логистическую переправу для снабжения российских оккупационных войск, надо его уничтожить, убежден капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко. Кремль очень боится разрушения Керченского моста и его страхи могут стать реальностью, говорит эксперт в эфире телеканала FREEДOM.

Оккупанты осознают, что такие удары могут быть. Недавно появилась информация о том, что враг перебрасывает к Керченскому мосту дополнительное количество сил противовоздушной обороны (ПВО).

"То есть это говорит о том, что у противника есть подозрение, что возможны удары с воздуха. Кроме того, известно, что он построил возле моста какую-то очень громоздкую конструкцию ограждений из барж, которые фактически перекрывают весь Керченский канал, за исключением только его судоходной части. Опять же - для того, чтобы не дать зайти морским дронам и осуществить подрыв под мостом. Противник очень боится разрушения Керченского моста. И его страхи обоснованы", - говорит Андрей Рыженко.

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Кто такой Андрей Рыженко

Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки.

Несмотря на сильное разрушение Крымского моста в 2022 году, оккупанты все еще используют его для перевозок, поэтому существование этого сооружения надо сделать невозможным, считает Рыженко.

"Керченский мост действительно был сильно поврежден 8 октября 2022 года. В течение года его ремонтировали. Сейчас по мосту ходят пассажирские поезда. В то же время прохождение по мосту эшелонов с боеприпасами или топливом ограничивается. Сейчас общее количество грузов, которые перевозятся через мост в Крым, оценивается в 25%. Остальные перевозится через Приазовский перешеек, где строится и железная дорога, и т.д.", - рассказал Рыженко.

крымский мост инфографика
​ Крымский мост / Инфографика: Главред

По мнению капитана 1-го ранга запаса, на Керченский мост нужно смотреть с точки зрения достижения такого операционного эффекта, как перерезание пути логистики всему российскому военному контингенту, находящемуся в Крыму.

"Для достижения цели нужно провести ряд действий. Они базируются на основе ударов и эффектов. Нужно сделать так, чтобы эти удары с соответствующими эффектами по Крымскому мосту максимально негативно сыграли против противника в плане его обеспечения. То есть, например, тогда, когда этот мост останется единственным средством поставки каких-то грузов. Я думаю, что украинские военные анализируют эти моменты", - отметил капитан 1-го ранга запаса.

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Недавно в МИД озвучили идею снести Крымский мост. Как известно, сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века.

В свою очередь в ВМС предположили, что строит РФ рядом с Крымским мостом. Агрессоры все время пытаются разместить в Керченском проливе какие-то сооружения. Некоторые из них периодически выбрасывает волнами на побережье.

Существует также версия, что россияне сами будут разрушать Крымский мост. Необходимость увеличить логистическую нагрузку именно на Керченский мост сыграет с россиянами злую шутку .

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