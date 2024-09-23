Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

Из-за намеренных ограничений РФ международного судоходства Украина официально объявила о потребности ликвидировать Крымский мост.

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Демонтаж Крымского моста должен решить сразу несколько украинских и мировых проблем / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис Президента Украины

Страна-агрессор Россия хочет завладеть Азовским морем и Керченским проливом, из-за чего, в частности, и построила Крымский мост. Эта конструкция не только обеспечивает логистику для оккупационных войск, но и становится помехой для крупных международных судов, перевозящих украинские товары, поэтому Украина объявила о необходимости демонтировать Крымский мост.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века.

Поэтому посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич во время выступления в суде в Гааге отметил, что демонтаж позволит восстановить свободный проход через Керченский пролив.

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"Эти суда перевозили украинскую сталь, зерно и другие продукты питания в остальной мир. Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова", - пояснил он.

Кроме этого страна-агрессор систематически задерживает суда, следующие в порты Украины и запрещает проход иностранных судов. Поэтому демонтаж Крымского моста это в первую очередь даже не потребность с военной точки зрения для Украины, а потребность для обеспечения стабильной торговли для многих стран мира.

Россия, традиционно, отвергла обвинения Украины, аргументируя это тем, что они вне рамок Конвенции ООН по морскому праву и "безосновательны".

Кто такой Антон Кориневич? Антон Кориневич - украинский государственный служащий, ученый, кандидат юридических наук. Специалист по международному гуманитарному, уголовному и энергетическому праву. С мая 2022 года - посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Ликвидация Крымского моста - что известно

Напомним, что до сих пор Украина рассматривала прекращение существования Крымского моста с военной целью, ведь оккупанты используют конструкцию, как важный логистический маршрут. После нескольких ударов украинских сил Крымский мост буквально разваливается на глазах и требует ремонта.

Однако россияне не в состоянии обеспечить ремонтные работы и соответствующее обеспечение. Более того - ситуация с логистическими путями через временно оккупированный Крым у оккупационной армии страны-агрессора России становится все хуже, из-за чего враг вынужден увеличить логистическую нагрузку именно на Крымский мост. Таким образом оккупанты будут разрушать его сами.

В то же время Россия в панике из-за возможности ВСУ ударить по Крымскому мосту еще раз. Поэтому к конструкции продолжают стягивать установки противовоздушной обороны.

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