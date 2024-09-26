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Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 году - The Economist

Яна Ставская
26 сентября 2024, 17:33
177
При этом издание не ссылается на источники, которые ему это рассказали.
Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 году - The Economist
Выборы - Зеленский готовится к смене власти? / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Глава государства Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году. Об этом пишет The Economist, не ссылаясь на источники.

Впрочем, среди опрошенных лиц, которые якобы подтвердили такие намерения Зеленского, фигурирует политик Юлия Тимошенко и журналистка Юлия Мостовая.

На такое решение президент, мол, готов пойти, чтобы консолидировать свою власть на фоне падения рейтингов.

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Политический процесс якобы начался, утверждает Тимошенко.

Выборы в Украине - что стоит знать

К слову, согласно Конституции, президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Тогдашний секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы состоятся сразу после завершения военного положения.

В феврале Зеленский в интервью Fox News предположил: если бы выборы состоялись - он их выиграл бы.

А в интервью BBC президент отметил, что "если война будет затягиваться, нужно будет искать инструменты". Отвечая на вопрос, может ли произойти передача им полномочий, Зеленский заявил положительно о такой возможности, однако отметил, что это произойдет после войны.

Что такое The Economist?

The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Вопрос выборов в Украине - последние новости

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал "маловероятными" выборы в Украине во время действия военного положения. Политик подчеркнул, что законодательство Украины запрещает проводить выборы в этот период.

В конце ноября прошлого года фракции Рады подписали меморандум по выборам в Украине. Согласно решению нардепов, во время войны не будет ни парламентских, ни президентских выборов. Избирательный процесс возможен через полгода после отмены военного положения.

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