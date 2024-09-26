Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

В США Владимир Зеленский должен встретиться с Байденом дважды: на полях Генассамблеи ООН и тет-а-тет. На второй будут обсуждаться важные вопросы по российско-украинской войне. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу.
По его словам, обсуждения будут касаться разрешений бить западным оружием по территории России и презентации плана победы Украины.
Он отметил, что Украина нуждается не только в формальном разрешении бить по территории РФ, но и в достаточном количестве средств для поражения на расстояние 500 - 700 километров.
"Также мы должны окончательно отправить в глобальное политическое пространство несколько сигналов", - отметил Подоляк.
Речь идет о том, что:
- с Россией работать нельзя, это токсично и отказаться от сотрудничества должны все мировые компании. Это будет существенно влиять на позицию нейтральных стран, например Индии и Китая;
- компании из нейтральных стран должны быть предупреждены о дополнительных санкциях;
- Украина должна получить сигнал, что её обязательно примут в НАТО, ведь это станет показателем, что суверенность реализуется через подобные желания стран присоединяться к альянсам.
К тому же, Украина в очередной раз будет пытаться объяснить Западу, что мир это не замораживание конфликтов, не договоренности с Россией, не уступки территориями и не оттягивание новой волны агрессии.
"Мы понимаем мир, как возможность жить безопасно в своей стране. Россия и другие страны, которые предлагают немедленное прекращение огня, понимают мир, как возможность нас убивать", - подчеркнул Подоляк.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Визит Зеленского в США - что известно
Напомним, 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США вместе с первой леди Еленой Зеленской. Сообщалось, что сначала он посетит Пенсильванию, затем Нью-Йорк и Вашингтон.
25 сентября Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке где заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.
Кроме того, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Стороны договорились обсудить план победы в Вашингтоне 26 сентября.
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