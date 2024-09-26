'Делает грязные маленькие выпады': Трамп 'набросился' с критикой на Зеленского

Обвинения звучали и в сторону Джо Байдена и Камалы Харрис.

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Трамп раскритиковал Зеленского / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в якобы "грязных выпадах". На этом одиозный американский политик не остановился. Об этом сообщает ЕП со ссылкой выступление Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине.

Известно, что значительную часть своей речи Трамп посвятил Украине и, в частности, Владимиру Зеленскому. Называя себя любимым президентом, он обвинил украинского лидера в "грязных выпадах" в отношении него.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", - заявил Трамп. видео дня

Кроме того, республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который якобы "отказывается" идти на "сделку".

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку - Зеленскому", - добавил он.

Скандальные заявления Дональда Трампа - что известно

Напомним, Трамп не впервые делает скандальные заявления в отношении Зеленского. В частности, Трамп назвал украинского лидера "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Дональд Трамп также говорил, что "риторика" действующего американского главы Джо Байдена и его соперницы от демократов Камалы Харрис якобы привела к повторному покушению.

Кроме того, кандидат в вице-президенты США от Трампа Джеймс Ди Вэнс заявил, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

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