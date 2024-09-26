'Делает грязные маленькие выпады': Трамп 'набросился' с критикой на Зеленского

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в якобы "грязных выпадах". На этом одиозный американский политик не остановился. Об этом сообщает ЕП со ссылкой выступление Дональда Трампа во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине.
Известно, что значительную часть своей речи Трамп посвятил Украине и, в частности, Владимиру Зеленскому. Называя себя любимым президентом, он обвинил украинского лидера в "грязных выпадах" в отношении него.
"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", - заявил Трамп.видео дня
Кроме того, республиканец обвинил действующего президента США Джо Байдена и свою оппонентку на выборах Камалу Харрис в том, что они выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который якобы "отказывается" идти на "сделку".
"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку - Зеленскому", - добавил он.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Скандальные заявления Дональда Трампа - что известно
Напомним, Трамп не впервые делает скандальные заявления в отношении Зеленского. В частности, Трамп назвал украинского лидера "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
Дональд Трамп также говорил, что "риторика" действующего американского главы Джо Байдена и его соперницы от демократов Камалы Харрис якобы привела к повторному покушению.
Кроме того, кандидат в вице-президенты США от Трампа Джеймс Ди Вэнс заявил, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.
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