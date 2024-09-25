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"Этого не удастся сделать": Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины

Руслана Заклинская
25 сентября 2024, 21:45
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Более 50 стран работают, чтобы усилить Украину и обеспечить победу, заявил госсекретарь США.
'Этого не удастся сделать': Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины
Более 50 стран работают на победу Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден в победе Украины, в отличие от экс-президента Дональда Трампа. США работают над тем, чтобы Украина стала сильнее. Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу ABC.

Блинкен заверил, что он не сомневается в способности Украины победить в войне с Россией. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин изначально намеревался уничтожить Украину, но этот план провалился.

"Вспомните, что действительно пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел поражение. Этого не удастся сделать", - подчеркнул госсекретарь США в ответ на просьбу ведущего прокомментировать заявления Трампа.

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По его словам, основная задача - помочь Украине стать сильной, независимой страной в военном, экономическом и демократическом плане. Он подчеркнул, что более 50 стран, в том числе США, работают над тем, чтобы поддержать Украину в этом процессе.

"Одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения", - отметил государственный секретарь США.

Именно это, как отметил Блинкен, Россия пытается сделать в Украине.

"Если мы позволим, чтобы это произошло безнаказанно, если мы позволим нарушать эти основные принципы, эти основные правила, тогда это станет только началом. Потенциальные агрессоры везде будут говорить: эй, нам тоже это сойдет с рук", - сказал он.

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

Скандальные заявления Трампа - последние новости

Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений и назвал украинского президента Владимира Зеленского "лучшим продавцом на Земле". Тогда Трамп пожаловался, что Зеленский получает помощь во время каждого визита в США.

Также политик заявил, что Россия может победить в Украине, поскольку ранее "выигрывала у Гитлера и Наполеона".

Кроме этого, экс-президент и кандидат в президенты США заявил, что его страна "застряла в этой войне". Поэтому Трамп пообещал провести переговоры, когда станет президентом, чтобы вывести США из российско-украинской войны.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Однако недавно в штабе экс-президента заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

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война в Украине Дональд Трамп Энтони Блинкен война России и Украины
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