'Этого не удастся сделать': Блинкен разнес заявления Трампа о поражении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден в победе Украины, в отличие от экс-президента Дональда Трампа. США работают над тем, чтобы Украина стала сильнее. Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу ABC.
Блинкен заверил, что он не сомневается в способности Украины победить в войне с Россией. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин изначально намеревался уничтожить Украину, но этот план провалился.
"Вспомните, что действительно пытался сделать Путин. Он пытался зайти и стереть Украину с карты. Он потерпел поражение. Этого не удастся сделать", - подчеркнул госсекретарь США в ответ на просьбу ведущего прокомментировать заявления Трампа.видео дня
По его словам, основная задача - помочь Украине стать сильной, независимой страной в военном, экономическом и демократическом плане. Он подчеркнул, что более 50 стран, в том числе США, работают над тем, чтобы поддержать Украину в этом процессе.
"Одна страна не может просто нападать на другую, силой перекраивать свои границы, диктовать другой стране ее будущее, ее решения", - отметил государственный секретарь США.
Именно это, как отметил Блинкен, Россия пытается сделать в Украине.
"Если мы позволим, чтобы это произошло безнаказанно, если мы позволим нарушать эти основные принципы, эти основные правила, тогда это станет только началом. Потенциальные агрессоры везде будут говорить: эй, нам тоже это сойдет с рук", - сказал он.
Кто такой Энтони Блинкен?
Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.
Скандальные заявления Трампа - последние новости
Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений и назвал украинского президента Владимира Зеленского "лучшим продавцом на Земле". Тогда Трамп пожаловался, что Зеленский получает помощь во время каждого визита в США.
Также политик заявил, что Россия может победить в Украине, поскольку ранее "выигрывала у Гитлера и Наполеона".
Кроме этого, экс-президент и кандидат в президенты США заявил, что его страна "застряла в этой войне". Поэтому Трамп пообещал провести переговоры, когда станет президентом, чтобы вывести США из российско-украинской войны.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Однако недавно в штабе экс-президента заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.
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