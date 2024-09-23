'Что будет, то будет': Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

Кандидат в президенты США Дональд Трамп надеется на победу в выборах в этом году.

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Трамп откровенно рассказал, будет ли бороться за пост президента в 2028 году / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп не будет баллотироваться на пост президента в четвертый раз, если проиграет выборы 5 ноября 2024 года. Об этом он заявил во время интервью в программе "Full Measure".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться через четыре года в случае поражения, 78-летний политик отметил: "Нет, не вижу. Думаю, что будет, то будет. Я вообще этого не вижу".

На выборах Дональд Трамп соревнуется против вице-президента Камалы Харрис. Опросы свидетельствуют, что кандидаты "идут на равных", хотя Харрис постепенно получает преимущество на национальном уровне. Однако решающими остаются штаты, которые колеблются.

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"Надеюсь, мы добьемся успеха", - добавил Трамп.

Дональд Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год и проиграл Джо Байдену на выборах 2020 года. Политик продолжает отрицать результаты выборов 2020 года, утверждая о фальсификациях.

Он также сталкивается с рядом уголовных обвинений, связанных с его попытками отменить результаты прошлых выборов, хотя сам отрицает все обвинения.

Президентские выборы в США - главное

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября этого года. Главными соперниками в президентской гонке являются бывший президент Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия).

19 июля Трамп официально объявил о своем участии в выборах от Республиканской партии. В вице-президенты он выбрал сенатора, который саботировал помощь Украине - Джея Ди Вэнса.

27 июня прошли дебаты между Трампом и действующим президентом Джозефом Байденом. Они закончились для демократов настолько плохо, что Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке.

После этого Камала Харрис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента вместо Байдена, а 2 августа она получила поддержку необходимого количества демократов для выдвижения от Демократической партии.

6 августа Харрис объявила, что ее кандидатом в вице-президенты станет губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Как сообщал Главред, 11 сентября в США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, где обсуждали важные темы, в частности войну в Украине. Представительница Демократической партии Камала Харрис четко заявила о поддержке Киева. Трамп, представляя Республиканскую партию, дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о войне, отметив лишь, что в интересах Америки, чтобы эта война закончилась.

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