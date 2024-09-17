Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

Майк Помпео заверил, что Украине нечего бояться.

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Помпео прокомментировал слова Вэнса об Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, УНИАН

Экс-госсекретарь США администрации Трампа, республиканец Майк Помпео отреагировал на слова кандидата в вице- Джей Ди Вэнса о попытке заморозить войну в Украине.

Ранее Вэнс в одном из подкастов заявил, что Трамп, вероятно, захочет заморозить боевые действия в Украине по нынешней линии разграничения, а оккупированные территории отдать под контроль России.

"И то, что мирное урегулирование, видимо, будет выглядеть по типу нынешней линии разграничения между Россией и Украиной, когда она (линия разграничения, - ред. Главреда) становится демилитаризованной зоной. Ее придется укрепить, чтобы россияне снова не вторглись. Украина остается независимой со своим суверенитетом, а Россия получает от Украины гарантию нейтралитета - то есть не присоединяться к НАТО", - пояснил Вэнс. видео дня

В Украине слова Вэнса расценили как "предвыборный хайп". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что после выборов позиция кандидатов претерпит кардинальные изменения.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук, как можно относиться к такому заявлению Вэнса, Помпео ответил, что это всего-навсего политическая игра накануне президентских выборов в Штатах.

"Это просто кандидат в вице-президенты. И все, что он говорит... потому что сейчас выборы. На самом деле кандидат в президенты это - Дональд Трамп. И именно Дональд Трамп будет разбираться с этим вопросом", - сказал Помпео.

Помпео убежден, что Трамп и его команда в случае избрания его президентом "снова достигнут огромных успехов" (по сдерживанию Путина, - ред. Главреда).

Кто такой Майк Помпео? Майк Помпео - республиканец, бывший государственный секретарь США при президентстве Дональда Трампа, который до сих пор остается его преданным союзником и поддерживает его кандидатуру на предстоящих выборах.

Помпео также не скрывает, что готов снова "служить Америке", если Трамп победит на президентских выборах и пригласит его вернуться в команду. С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Помпео неоднократно демонстрировал свою поддержку Украины.

Трамп и переговоры: мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Главреда Надежде Майной заявил, что несмотря на скепсис в отношении слов Трампа даже внутри Республиканской партии, от Трампа стоит ждать попыток усадить враждующие стороны за круглый стол.

"Иногда я в шутку говорю, что разница между Путиным и Трампом заключается в том, что у Путина многое за три дня, а у Трампа - за 24 часа. Но таков уж стиль Трампа. И я думаю, что многие в Республиканской партии не воспринимают всерьез эти слова. Но то, что Трамп в случае избрания будет инициировать мирные переговоры о завершении войны России и Украины, это очевидно", - заявил Фесенко.

Переговоры с Россией - что ранее говорил Трамп

Трамп в течение предвыборной кампании неоднократно утверждал, что сможет быстро покончить с войной в Украине. Недавно кандидат в президенты США заявил, что посадит Украину и Россию за стол переговоров еще до своей инаугурации.

СМИ сообщали, что Трамп также может снять санкции против России, аргументируя это решение их негативным влиянием на рост доллара.

В Украине пока никаких прогнозов пока не делают. Президент Владимир Зеленский призвал сначала дождаться результатов выборов в ноябре 2024 года.

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