Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

В окружении кандидата в президенты США считают, что прямой диалог между Вашингтоном и Москвой может способствовать прекращению войны в Украине.

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Отсутствие ответа на разрушение "красных линий" у Трампа называют сдержанностью / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Donald Trump

Один из ключевых советников кампании Дональда Трампа, его младший сын Трамп-младший и Роберт Кеннеди, который публично поддержал республиканца, убеждены в необходимости диалога США со страной-агрессором Россией.

Как пишет The Hill, аргументируют такую необходимость в окружении Трампа тем, что Кремль на самом деле проявляет сдержанность после пересечения так называемых "красных линий" а не слабость.

"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия - ядерная держава... Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах", - говорят представители Трампа. видео дня

Они убеждены, что разрешение на использование дальнобойного оружия от США может спровоцировать ядерную войну и это не в интересах Штатов.

"Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой черте уже не подойти. И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать украинские полезные ископаемые? Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону", - говорится в сообщении.

Кроме этого в окружении Трампа, фактически, повторяют ложные заявления Кремля о цели войны РФ - достижение нейтралитета Украины и остановки расширения НАТО на восток. Они не верят в то, что на самом деле агрессор Россия может расширить войну и на страны Альянса.

В итоге Трамп-младший и Кеннеди призывают к прямым переговорам США и России для "деэскалации конфликта". В качестве аргумента к этому решению они приводят обещание Дональда Трампа положить конец войне еще до вступления на пост президента в случае победы на выборах.

Что такое The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из первых вещей, которую он сделает в случае победы на выборах - урегулирует войну между страной-агрессором Россией и Украиной.

Накануне он даже объяснил, как именно хочет принудить кремлевского диктатора Путина к переговорам. Трамп планирует позвонить ему и сесть за один стол для диалога. Если глава РФ ему откажет - в течение 12 месяцев после вступления республиканца на пост президента в случае победы, США снизят цены на энергоносители вдвое, или больше.

Ранее Дональд Трамп уже говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. После чего глава Украины рассказал, что Трамп выразил приверженность Украине и понимание, как сложно выжить во время войны.

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