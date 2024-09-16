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"Рад слышать, что он в безопасности": Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа

Алёна Воронина
16 сентября 2024, 13:29
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Политическому насилию нет места нигде в мире, сказал Зеленский. В то же время эксперт Коваленко уверен, что РФ использует покушение на Трампа против Украины.
'Рад слышать, что он в безопасности': Зеленский сделал заявление после покушения на Трампа
Зеленский сделал заявление после нового покушения на Трампа/ коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую попытку покушения на Дональда Трампа. Глава Украинского государства заявил: он рад, что Трамп не пострадал и находится в безопасности.

Зеленский подчеркнул, что политическому насилию нет места нигде в мире. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

"Я рад слышать, что Дональд Трамп в безопасности и невредим. Мои наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в покушении быстро задержали. Это наш принцип: верховенство права является первостепенным, а политическому насилию нет места нигде в мире. Мы искренне надеемся, что все остаются в безопасности", - отметил президент Украины.

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РФ использует покушение на Трампа против Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что страна-агрессор Россия использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле.

Эксперт обратил внимание, что поскольку подозреваемый в покушении на Трампа поддерживал Украину, российская пропаганда уже вцепилась за этот случай и может попытаться запустить ряд конспирологических теорий об "украинском следе".

"Россия использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле. Во Флориде неподалеку от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Уэсли Рута. Его подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты США, что является одной из версий ФБР", - отметил Коваленко.

Он отметил, что СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов", неоднократно посещал Киев.

"Кроме того, его связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань. Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно же, все это - ложь. Но информационное противостояние - составляющая войны", - сказал Колваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Новое покушение на Дональда Трампа - что известно

15 сентября во Флориде вблизи поля для гольфа, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. В штабе политика сразу сообщили об этом инциденте и заявили, что сам Трамп находится в безопасности.

Позже стало известно, что власти США подозревают в нападении на кандидата в президенты американца Райана Уэсли Раута. Известно, что Рут решительно поддерживал Украину и выражал ненависть к стране-агрессору России с 2022 года.

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