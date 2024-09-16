Покушение на Трампа: в ГУР сделали заявление о подозреваемом

В Главном управлении разведки Министерства обороны прокомментировали появившуюся информацию о том, что подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Рут якобы причастен к украинским спецслужбам.
Распространяемая информация не соответствует действительности. Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале Легион ГУР МОУ.
В украинской военной разведке утверждают, что гражданин США Райан Рут никогда не служил в Международном легионе Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и не имеет никакого отношения к подразделению. ⠀
"Слухи, распространяющиеся по этому поводу в некоторых медиа, не соответствуют действительности", - добавили в ГУР.
Новая стрельба в Трампа
Напомним, в воскресенье произошел инцидент со стрельбой возле гольф-клуба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во Флориде.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инциденте со стрельбой, произошедший возле гольф-клуба кандидата в президенты США Дональда Трампа.
"Я рад слышать, что Дональд Трамп в безопасности и невредим. Мои наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемый в покушении был быстро задержан", - написал Зеленский в соцсети Х.
Покушение на Дональда Трампа - что известно
13 июля 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки на предвыборном митинге Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания.
Экс-президент получил ранение в ухо.
Стрелка ликвидировали, также погиб один из участников митинга, еще двое были ранены.
Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.
После покушения рейтинг Трампа может вырасти на 5-7%, но это не гарантирует победы. Избирательная кампания-2024 в США будет очень эмоциональной и непредсказуемой. Кочетков подчеркнул, что для Байдена в свою очередь выборы - это "последний бой в жизни".
Как сообщал Главред, покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа было реальным, а не инсценированным. Кочетков считает, что американское общество реагирует на "неправильности" по большей части психологически чувствительными способами, что иллюстрируется событиями, которые имеют террористический характер.
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