Зеленский в США встретится с Харрис и Трампом: о чем будут говорить

Президент хочет представить мирный план Украины.

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Дональд Трамп и Камала Харрис встретятся с Зеленским в США / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе. Кроме того у украинского лидера вероятно состоится в встреча с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Зеленский также хочет встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях недели Генассамблеи ООН, которая состоится с 24 по 30 сентября.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в среду, что он "вероятно" встретится с Зеленским, пишет Reuters.

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"Вероятно, да", — сказал Трамп в ответ на вопрос репортера о том, встретится ли он с украинским лидером.

При этом Трамп не предоставил дополнительных подробностей.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Зеленский также заявлял, что хочет представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу.

План победы Зеленского - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности "плана победы" Украины, цель которого - заставить Россию завершить войну путем дипломатии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никакие мирные планы, которые могут быть предложены без участия Украины, не являются приемлемыми. Четкая позиция Украины является основой, через которую будут решаться все вопросы. План победы Украины является единственной платформой для реализации всех задач.

По словам Зеленского, план победы включает четыре основных пункта и еще один, который будет нужен Украине после войны.

"У меня есть план, да, победный план, потому что для нас победа - это быть очень сильными и быть готовыми к сильной дипломатии. Поэтому я подготовил несколько пунктов, четыре из них, основные пункты плюс один, который нам нужен после войны", - отметил глава государства в интервью CNN.

Испанское издание EFE писало о том, что Зеленский надеется на международное давление на Россию, чтобы добиться мира на условиях, которые будут приемлемыми для Украины.

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