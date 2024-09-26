Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

Украина только с помощью беспилотников на 20% снизила производство топлива в Российской Федерации.

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Сколько Украине нужно оружия для поражения РФ / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, скриншот: видео

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько Украине нужно дальнобойных ракет и других вооружений, чтобы наносить успешные удары по военным объектам в России.

Жданов пояснил, что страна-агрессор Россия пользуется запасами Советского Союза. По авиационным бомбам запас исчисляется десятками тысяч единиц.

"Россияне цепляют УМПК на эти бомбы, превращают их в КАБы и применяют по Украине. И, конечно, это огромная проблема. Нам же будет достаточно хотя бы 400-500 ракет от Запада, которыми можно было бы наносить точечные удары, такие, как на днях по порту Азов в районе Таганрога", - отметил эксперт. видео дня

Что известно о КАБах России / Инфографика: Главред

Он также акцентировал внимание на том, что, даже не имея ракет, Украина с помощью беспилотников на 20% снизила производство топлива в Российской Федерации.

"Российское правительство вынуждено было засекретить производство бензина и дизеля и прекратить их экспорт. Фиксируются перебои с поставками топлива на заправки. А теперь давайте представим, насколько серьезными были бы последствия, если бы было в наличии, например, 400-500 ракет с возможностью нанесения групповых ударов 3-4 ракетами по объекту. Результаты были бы очень серьезными", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары России КАБами по Украине - что известно

Напомним, что 20 сентября российские оккупационные войска сбросили на Харьков управляемые авиационные бомбы. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о прилетах в городе и пострадавших. Попадание зафиксировано в Слободском и Основянском районах города.

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами. Как выяснили в Defense Express, РФ атаковала город с помощью авиабомб ФАБ-500Т. Она могла лететь на расстояние до 30-40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб.

19 сентября РФ ударила бомбами по городу Сумы. Местные мониторинговые каналы предупреждали о том, что враг осуществил запуск КАБов. Сообщалось по меньшей мере о 2 взрывах. Российские оккупанты били по гражданскому объекту в спальном районе города.

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