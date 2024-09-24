УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

Юлия Закрепа
24 сентября 2024, 18:28
137
Эксперты сообщили, что ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров.
Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их
РФ атакует Запорожье новыми бомбами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Российские оккупанты могли бить по Запорожью с помощью авиабомб ФАБ-500Т. Их враг использует довольно редко.

Издание Defense Express обратило внимание, что на видео работы саперов возле Запорожья, которые обезвреживали российскую авиабомбу, вероятно, присутствует ФАБ-500Т. Ее россияне могли оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным журналистов, ФАБ-500Т была создана в советское время и предназначена для применения с помощью разведывательно-ударных самолетов МиГ-25РБ.

видео дня

"Т" в названии авиабомбы означает "термостойкая" - корпус бомбы должен был выдерживать температурные нагрузки, поскольку МиГ-25РБ мог набирать скорость до 3000 километров в час.

При этом, как выяснило Defense Express, ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Теперь УМПК позволяет бомбе лететь еще дальше.

Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб на своих заводах, поскольку в марте пропагандисты публиковали соответствующие кадры.

Defense Express допускает, что при оснащении ФАБ-500Т унифицированным модулем планирования и коррекции радиус действия бомбы становится значительно больше, чем 70 километров - пока это "стандартная" дальность полета для авиабомб оккупантов.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Обстрел Запорожья - что известно

Напомним, что 24 сентября армия РФ два часа била по Запорожью. Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома и еще один полностью уничтожен. Также известно, что погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

РФ 6 раз ударила по Запорожью 23 сентября. Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами, после чего в городе прогремели мощные взрывы. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома, также поднялся сильный пожар.

РФ ударила ракетой по Запорожью - 8-летний мальчик погиб. В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом. Оккупанты за сутки 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ авиабомба новости Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:03 Украина
Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:56 Экономика
Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

19:34 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря 35191

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным 20475

Каким будет 2025 год по восточному календарю: для кого он будет удачным

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами 10847

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд 3822

Сколько треугольников на рисунке: только самый умный справится с загадкой за 12 секунд

Последние новости

20:15

Оказался россиянином: появилось фото тайного мужа Алины Гросу - детали

20:03

РФ оккупировала крупный город на Донетчине: в DeepState рассказали о ходе боев

20:02

Белорусский самолет над Украиной: Воздушные силы объяснили ситуацию

19:56

Вырастет ли минимальная заработная плата в 2025 году: министр финансов раскрыл детали

19:34

Названа дата похолодания: Украину накроют дожди с грозами

Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октябряЛимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября
19:23

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 25 секунд: сложная загадка для самых умных

19:18

Не из-за большой любви: почему собака облизывает лицо человека - неожиданное объяснениеВидео

19:16

Запасы ограничены: почему в США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие - WP

19:00

Связь в блэкаут под вопросом: чем грозит изменение налогообложения для провайдеровмнение

Реклама
18:51

Будет блестеть, как новая: как отмыть душевую кабину от налета за 15 минут

18:40

Удар по Харькову: чем Россия атаковала многоэтажки и как выглядит место прилетаФото

18:28

Байден может уничтожить Путина одним решением - публицист

18:28

Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

18:17

"Сколько еще должно погибнуть людей": в ОП эмоционально отреагировали на удары по ХарьковуФото

17:58

Почему Нидерланды нельзя называть Голландией: при чем здесь "пьяный туризм"

17:52

Без разрешения бить по России, но с призывом к миру: Байден сделал заявление об Украине в ООН

17:44

Почему Трамп набросился на ЗеленскогоВидеоблоги

17:39

"Что заставит Путина закончить войну": Сикорский выдал важное заявление

17:32

США объявят новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет - СМИ

17:27

Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая: что известно

Реклама
17:23

Сложная операция под обстрелами: ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный заводФотоВидео

17:16

Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила прогнозом

17:04

Сразу несколько "звоночков": эксперт объяснил, когда окружение свергнет Путина

16:46

Будет совсем другая Россия: как будет выглядеть РФ после войны в Украине - РозумныйВидео

16:43

Что скрывается за индексом "Е" в магазинных продуктах: перечень запрещенных добавокВидео

16:35

Многолетнему нагару придет конец: как отмыть дно сковородки

16:28

Урожай удивит щедростью: какие семена советует высаживать садовод для результата

16:18

Есть 2 сценария завершения войны в Украине, все может растянуться до 2026 года - РозумныйВидео

16:06

Итальянцы в восторге: как вкусно приготовить креветки

16:03

"Сложились" квартиры с 8 по 3 этажи: весь Харьков под массированным ударомФотоВидео

15:51

"Ситуация ухудшается": россияне подошли к Угледару со всех направлений - Коваленко

15:40

Популярная украинская актриса перенесла операцию: что произошло

15:36

Настоящий васаби пробовали немногие: из чего на самом деле его делают в УкраинеВидео

15:28

Недопустим въезд в страну: суд решил, выдавать ли принцу Гарри визу США

15:24

Украину накроет циклон Brigitta: в каких областях будут сильные дожди с грозами

15:21

Отправить Путина в отставку: пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля

15:10

Белорусский истребитель мог пересечь госграницу: что известно

15:08

ЕС меняет правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:07

Россия готовит новый массированный удар по Украине: в Минобороны раскрыли детали

15:02

"Удар по хрупкому эго": Алсу продолжает уничтожать бывшего мужа

Реклама
14:51

Весам, и не только, приготовиться: каким знакам зодиака октябрь принесет любовь

14:35

Во время концерта скончался популярный турецкий певец

14:05

Кристина Орбакайте избавляется от своего имущества в РФ

14:04

Низкое достоинство: Успенская опустила Киркорова

14:03

Враг может зайти в тыл и закрыть в кольцо: какая новая опасность нависла над ВСУ

14:00

Война затянется до 2026 года, если этой осенью не будет заморозки конфликта – РозумныйВидео

13:55

Гороскоп на завтра 25 сентября: Львам - ловушка, Козерогам - феноменальная возможность

13:54

"Не верю, что Путин готов": Зеленский озвучил "план победы" и заговорил об окончании войны

13:49

Вопрос по математике в начальной школе поставил взрослых в тупик

13:47

"Россия спешит": оккупанты меняют тактику в Донецкой области - в чем причина

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять