Россия нанесла удар по Запорожью редкими бомбами: как РФ усовершенствовала их

Эксперты сообщили, что ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров.

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РФ атакует Запорожье новыми бомбами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Википедия

Российские оккупанты могли бить по Запорожью с помощью авиабомб ФАБ-500Т. Их враг использует довольно редко.

Издание Defense Express обратило внимание, что на видео работы саперов возле Запорожья, которые обезвреживали российскую авиабомбу, вероятно, присутствует ФАБ-500Т. Ее россияне могли оснастить унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

По данным журналистов, ФАБ-500Т была создана в советское время и предназначена для применения с помощью разведывательно-ударных самолетов МиГ-25РБ.

видео дня

"Т" в названии авиабомбы означает "термостойкая" - корпус бомбы должен был выдерживать температурные нагрузки, поскольку МиГ-25РБ мог набирать скорость до 3000 километров в час.

При этом, как выяснило Defense Express, ФАБ-500Т могла лететь на расстояние до 30-40 километров при условии необходимого разгона самолета-носителя. Теперь УМПК позволяет бомбе лететь еще дальше.

Вероятно, россияне возобновили производство таких авиабомб на своих заводах, поскольку в марте пропагандисты публиковали соответствующие кадры.

Defense Express допускает, что при оснащении ФАБ-500Т унифицированным модулем планирования и коррекции радиус действия бомбы становится значительно больше, чем 70 километров - пока это "стандартная" дальность полета для авиабомб оккупантов.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Обстрел Запорожья - что известно

Напомним, что 24 сентября армия РФ два часа била по Запорожью. Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома и еще один полностью уничтожен. Также известно, что погиб человек, также есть раненые, в том числе два ребенка.

РФ 6 раз ударила по Запорожью 23 сентября. Российские оккупанты атаковали Запорожье КАБами, после чего в городе прогремели мощные взрывы. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома, также поднялся сильный пожар.

РФ ударила ракетой по Запорожью - 8-летний мальчик погиб. В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, расположенные рядом. Оккупанты за сутки 313 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области.

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