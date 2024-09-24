РФ хочет погрузить Украину в темноту и холод: Боррель сделал важное заявление

Запад должен увеличить помощь Украине, говорит дипломат ЕС.

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Удары РФ по энергетике / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия пытается вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру накануне зимы, чтобы оставить её в темноте и холоде. Западным союзникам необходимо активизировать предоставление ПВО для Украины. Об этом сообщает дипломат ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует Reuters.

Издание сообщает, что с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года энергетическая система Украины стала мишенью, что привело к отключениям электроэнергии. Эти нападения участились в последние недели в преддверии зимы.

Reuters приводит данные Международного энергетического агентства, опубликованные в прошлый четверг, которые свидетельствуют, что дефицит электроснабжения в Украине этой зимой может достичь 6 гигаватт, что составляет около трети ожидаемого пикового спроса.

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"Очевидно, что Россия хочет погрузить Украину в темноту и холод. Приближается зима, и после нападений РФ на энергетические объекты мощность производства энергии в Украине сократилась на две трети", - сказал Боррель.

С соответствующим заявлением он выступил после того, как министры иностранных дел ЕС и министры G7 провели переговоры с украинскими официальными лицами, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, чтобы обсудить, как помочь Украине в ближайшие недели.

"Мы должны поддерживать Украину не только обеспечивая военный потенциал, но и мощности по производству электроэнергии. Иначе эту страну ждет очень трудное время зимой", - отметил Боррель.

Он также вспомнил, что на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении кредита Украине на сумму до 35 миллиардов евро, заявив, что он необходим для защиты страны от нападений России и помощи ей пережить зиму.

"Обе вещи должны быть сделаны одновременно. Нет смысла предоставлять генератор сегодня, если он будет уничтожен завтра", - акцентировал Боррель.

Он также добавил, что Москва продолжает получать новое оружие, указав, в частности, на Иран. Это происходит вопреки неоднократным отрицанием Тегерана.

"Украина должна улучшить военную ситуацию, чтобы идти к мирным переговорам в хорошем русле, с позиции силы. План победы - это то, как вести войну. План мира - это то, как достичь мира", - подытожил Боррель.

Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Удары РФ по энергетике Украины - что известно

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига говорил, что Россия накануне зимы готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. Оккупанты могут атаковать открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанций передачи - критических объектов для безопасной работы атомной энергетики.

Международное энергетическое агентство сообщало, что предстоящая зима 2024-2025 будет самым серьезным вызовом для Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

В то же время, военный аналитик Шон Белл заявил, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины страной-агрессором направлены на попытки остановить оборонную промышленность.

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