Еще больше городов Украины под угрозой: РФ увеличила дальность ударов КАБов - Братчук

Россияне могли усовершенствовать свои управляемые авиабомбы для ударов вглубь территории Украины на 80 километров, отметил Братчук.

https://glavred.info/ukraine/eshche-bolshe-gorodov-ukrainy-pod-ugrozoy-rf-uvelichila-dalnost-udarov-kabov-bratchuk-10599389.html Ссылка скопирована

РФ увеличила дальность ударов КАБов по территории Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты смогли модернизировать управляемые авиабомбы для увеличения дальности ударов по территории Украины. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук комментируя удары КАБами по Запорожью.

Он подчеркнул, что такие удары являются террористическими по своей природе, целью которых является давление на мирное население и попытка его сломать. К сожалению, у врага есть инструменты для таких атак, которые он продолжает совершенствовать.

"Враг, к сожалению, совершенствует сегодня свое вооружение. Фактически формулу превращения ФАБов (фугасных авиабомб, - ред.) в КАБы реализовывает на практике. Как видим, этот удар сегодня ночью состоялся и по Запорожью непосредственно", - сказал он. видео дня

Братчук отметил, что противник использует изменения в тактико-технических характеристиках, применяет универсальные модули для планирования и корректировки огня, что позволяет ему применять КАБы непосредственно по городам и увеличивать дальность их полета.

"Сегодня мы можем говорить о том, что вполне вероятно они стали достигать расстояния до 80 км", - прокомментировал Братчук.

По его словам, эффективный способ противодействия таким средствам - это "дальнобойный кулак", которого постоянно добивается президент Украины Владимир Зеленский. Это позволит уничтожать вражеские самолеты не только на расстоянии 200-300 км, но и глубоко на территории России.

"Это, наверное, сегодня - один из немногих рецептов, которые позволят нам изменить ситуацию с обстрелами наших мирных городов, и, как следствие, повлиять на ситуацию на поле боя", - резюмировал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер главы Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Удары по Украине - что известно о взрывах в Запорожье

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами (УАБ) 23 сентября, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Известно о шести ударах, которые повредили жилые дома и вызвали возгорание припаркованных автомобилей.

Вечером 21 сентября в Харькове также прогремели взрывы. Российские войска атаковали многоэтажный жилой дом управляемыми авиабомбами, о чем сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, 17 сентября Россия осуществила новый обстрел Харькова и его окрестностей, в результате чего шесть человек получили ранения, включая четырех спасателей, которые тушили пожар неподалеку от торгового центра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред