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Россия не использует стратегических ракет по Украине: эксперт заявил о ядерном ударе

Юлия Закрепа
20 сентября 2024, 22:14
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Страна-агрессор Россия может применить альтернативные ракеты вместо ядерных угроз.
Россия не использует стратегических ракет по Украине: эксперт заявил о ядерном ударе
Применит ли Путин ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Дипломат Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиацентра, чрезвычайный и полномочный посол Украины, назвал причины, по которым страна-агрессор России не будет применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Россия не использует никаких стратегических ракет по двум причинам. Во-первых, потенциал России не является сопоставимым с потенциалом США вместе с Великобританией. На самом деле в РФ знают, что у них ракеты летают через раз, а что с зарядами, то они вообще не знают. Отмечу, что в отличие от США, которые нашли способ тестирования ядерного боезаряда без реального масштабного взрыва, то у России такой технологии нет. Поэтому у россиян не было нормальных испытаний ядерного оружия. А без нормального испытания никакая страна не будет применять ядерное оружие, разве что в такой момент, когда на тебя летят сотни боеголовок. А в другой ситуации - не будет применять", - прокомментировал дипломат в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, второй причиной, по которой у РФ нет необходимости использовать ядерное оружие, это контроль объектов таких, как, например, Каховская ГЭС, подрыв которой привел к техногенной катастрофе.

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"А еще у них есть Запорожская АЭС под контролем, которая постоянно находится под угрозой. Специалисты знают, что там опасные ситуации то нависают, то уменьшаются. Кроме того, враг бьет по нашим трансформаторам на атомных станциях, что потом ставит под угрозу нормальную работу АЭС. На нашей территории было 17 тысяч таких опасных объектов до вторжения РФ. На самом деле в первую очередь они думают, как это использовать, а не о ядерном оружии, которым постоянно угрожает Кремль. Ядерное оружие у РФ - точно не для этой войны. А также в России знают, что им конец, если они используют хоть один тактический заряд. И Путин это знает. Я бы больше обратил сейчас внимание на такие объекты как ЗАЭС, которые захвачены россиянами, потому что это реальная угроза", - подчеркнул Валерий Чалый.

Ядерные угрозы РФ

Напомним, что Михаил Подоляк рассказал о риске использования ядерного оружия по Украине. Осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным против Украины. Подоляк также заявил о давлении на Украину.

США нашли место, где Россия прячет ядерную ракету "Буревестник". На спутниковых снимках, которые были сделаны 26 июля, можно заметить, что возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20 находятся строящиеся объекты.

Глава МИД жестко разнес ядерные угрозы Путина. Запад не должен серьезно воспринимать угрозы Путина по применению ядерного оружия на фоне обсуждений о снятии ограничений для ВСУ на использование дальнобойного оружия по РФ. Российские аэродромы могут быть легитимной целью для ударов.

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