Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

Предыдущий пролет иранского БПЛА фиксировался над станцией во время атаки 12 сентября.

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Россия намеренно прокладывает маршрут БПЛА над АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Google maps

Российские оккупанты во время ночной атаки 22 сентября выпустили еще один "Шахед" над Хмельницкой АЭС. Дрон-камикадзе был зафиксирован неподалеку от промышленной площадки станции, говорится в сообщении Энергоатома.

В "Энергоатоме" убеждены, что таким образом враг пытался "сымитировать" удар по станции.

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию", - говорится в сообщении пресс-службы. видео дня

Это не первый случай, когда РФ сознательно подвергает опасности ядерные объекты Украины. Во время атаки дронов 12 сентября один из беспилотников тоже фиксировался над АЭС.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин назвал это "повышением ставки" россиян. Этот террор, добавил он, может быть фатальным.

Что такое Хмельницкая АЭС? Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) - атомная электростанция, которая расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. На электростанции работает 2 ядерных реактора (подключены в 1987 и 2004 годах) общей мощностью 2000 МВт. Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. В 9 км севернее АЭС проходит железнодорожная линия Шепетовка - Здолбунов - Львов, на которой расположена железнодорожная станция Кривин, к которой примыкает подъездной железнодорожный путь электростанции.

Удары по Украине - главное

В воскресенье вечером, 22 сентября, российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Во многих областях была объявлена воздушная тревога. Вражеские цели фиксировались, в частности, над Сумской и Черниговской областями.

Кроме того, той же ночью РФ атаковала Запорожье КАБами. Страна-агрессор 6 раз ударила по областному центру. В результате ударов повреждены жилые дома, загорелись припаркованные машины.

Ранее в Минэнерго предупредили о подготовке Россией ударов по ядерным объектам Украины. В связи с этим ведомство призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ускорить развертывание мониторинговых миссий на ключевых для функционирования АЭС подстанциях.

Как писал Главред, эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

"Если наши АЭС придется отключить от энергосистемы, то у нас будут аварийные режимы работы. В частности, электроснабжение будет по 4-5 часов в сутки. Такой сценарий развития событий очень негативный".

Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

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