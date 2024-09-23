В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область КАБами. В Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал всех находиться в укрытиях. По его данным, РФ атаковала область ракетами.
"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят ракетные удары", - написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые были слышны в областном центре, прозвучали в результате удара по близкому пригороду.
"Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - написал он.
Синегубов уточнил, что удар был нанесен по лесополосе в окрестностях Харькова.
"На эту минуту без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - добавил он.
В Сети разлетелись видео, на которых видно огромный столб черного дыма, появившийся после "прилета".
Впоследствии стало известно, что на территории Харькова тоже был зафиксирован "прилет". Удар был нанесен по территории вблизи кладбища. Там загорелась трава. Информации о пострадавших пока нет.
Что такое КАБ?
КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.
Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с применением ФАБов, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ увеличилось до 21 человека.
Накануне зимы Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, в частности распределительных устройствах АЭС и подстанциях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки.
Также, в ночь на 21 сентября, российские оккупанты запустили по Украине 25 воздушных средств - 9 ракет и 16 беспилотников, обстреляв ракетами Днепропетровскую область, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Другие новости:
- "Война станет глубже и тяжелее в 2025-2026 годах": неутешительный прогноз Британии
- Есть первые "прилеты": РФ атаковала Украину ракетами
- Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред