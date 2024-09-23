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В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2024, 18:19
156
Отмечается, что российские оккупанты атаковали Харьковскую область КАБами и ракетами.
удар по Харькову
В Харькове прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область КАБами. В Харькове прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

удар по Харьковщине
РФ атаковала Харьковскую область КАБами / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал всех находиться в укрытиях. По его данным, РФ атаковала область ракетами.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят ракетные удары", - написал он.

видео дня
удар по Харьковщине
РФ атаковала Харьковскую область КАБами / фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые были слышны в областном центре, прозвучали в результате удара по близкому пригороду.

"Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду. Будьте осторожны и по возможности в укрытиях - враг может повторить пуски КАБов", - написал он.

удар по Харьковщине
РФ атаковала Харьковщину КАБами / фото: скриншот

Синегубов уточнил, что удар был нанесен по лесополосе в окрестностях Харькова.

"На эту минуту без пострадавших. Тип использованного оккупантами оружия устанавливается", - добавил он.

В Сети разлетелись видео, на которых видно огромный столб черного дыма, появившийся после "прилета".

удар по Харьковщине
РФ атаковала Харьковскую область КАБами / фото: Telegram

Впоследствии стало известно, что на территории Харькова тоже был зафиксирован "прилет". Удар был нанесен по территории вблизи кладбища. Там загорелась трава. Информации о пострадавших пока нет.

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 21 сентября российские оккупанты атаковали Харьков с применением ФАБов, попав в многоэтажку в Шевченковском районе. По информации руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова, количество пострадавших в результате атаки РФ увеличилось до 21 человека.

Накануне зимы Россия готовится нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины, в частности распределительных устройствах АЭС и подстанциях. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, ссылаясь на данные украинской разведки.

Также, в ночь на 21 сентября, российские оккупанты запустили по Украине 25 воздушных средств - 9 ракет и 16 беспилотников, обстреляв ракетами Днепропетровскую область, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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