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РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

Юлия Закрепа
26 сентября 2024, 16:13
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Ситуация в Запорожской области будет обостряться - спикер Сил обороны Юга раскрыл детали боев.
РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах
Россияне готовят наступление на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что данные украинской разведки указывают на то, что на Запорожском направлении ожидается увеличение штурмовых действий армии страны-агрессора.

По последним данным известно, что на Запорожском направлении враг готовится усилить штурмовые действия.

"Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За минувшие сутки уже было 5 штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", - рассказал Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Волошин также сообщил, что оккупанты получили с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа России 25 легких автомобилей-багги. Это свидетельствует о том, что вражеские войска готовятся к штурмовым действиям.

По его словам, ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

"Их тактика - как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях", - отметил спикер.

Спикер также добавил, что в российской армии нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным - до 2 тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.

"Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, которые есть на вооружении российских подразделений в этом регионе, они применяют. Включая авиационные бомбы и ракеты", - отметил Волошин.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах РФ / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что российские бойцы прорвались с востока в Угледар. Сергей Згурец сообщил, что ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней. Россияне хотят захватить город, ведь в нем есть преимущество в высоте, а также шахтная, промышленная и высотная застройка.

Стало известно, что наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях. Олег Жданов сообщил, что на ключевые направления, например Покровское и Кураховское, россияне все равно будут максимально направлять свои ресурсы, поскольку им нужно выполнять поставленные задачи.

В ISW предупредили о серьезных угрозах для ВСУ из-за захвата Угледара. Оккупанты также пытаются наступать на северо-восточный фланг Угледара через Водяное и юго-западный фланг через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре.

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