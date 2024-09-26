РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

Ситуация в Запорожской области будет обостряться - спикер Сил обороны Юга раскрыл детали боев.

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Россияне готовят наступление на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что данные украинской разведки указывают на то, что на Запорожском направлении ожидается увеличение штурмовых действий армии страны-агрессора.

По последним данным известно, что на Запорожском направлении враг готовится усилить штурмовые действия.

"Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области, именно на этом участке линии разграничения будет обостряться. За минувшие сутки уже было 5 штурмов и, скажем так, есть тенденция к тому, что они увеличатся. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", - рассказал Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Волошин также сообщил, что оккупанты получили с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного округа России 25 легких автомобилей-багги. Это свидетельствует о том, что вражеские войска готовятся к штурмовым действиям.

По его словам, ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.

"Их тактика - как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями, между передними краями и закрепиться в наших траншеях", - отметил спикер.

Спикер также добавил, что в российской армии нет снарядного голода. Количество использованных боеприпасов остается постоянным - до 2 тысяч снарядов. За прошедшие сутки было применено более 350 FPV-дронов.

"Поэтому сказать, что у них есть какой-то снарядный голод и нехватка боеприпасов, или у них экономят, я бы так не сказал. Все имеющиеся виды вооружения, которые есть на вооружении российских подразделений в этом регионе, они применяют. Включая авиационные бомбы и ракеты", - отметил Волошин.

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