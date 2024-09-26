Дмитрука готовятся экстрадировать: заявление Офиса генпрокурора

Суд уже определил меру пресечения депутату.

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Дмитрук за границей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/dmytruk.a

Подозреваемого в нападении на военного нардепа Артема Дмитрука, который незаконно сбежал за границу, готовятся экстрадировать, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине", - говорится в сообщении.

Указывается, что местонахождение Дмитрука установлено и судом определена мера пресечения.

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Артем Дмитрук - что известно о побеге нардепа

24 августа Главред со ссылкой на собственные источники писал, что Дмитрук сбежал в Молдову. Депутата заметили в полиции Штефан-Воде, когда он писал заявление о незаконном пересечении границы.

Только после побега правоохранители сообщили ему о подозрении - по статьям о похищении оружия и групповом нападении на людей (в частности, военного) и объявили в международный розыск.

Уже 2 сентября Дмитрук "засветился" в Лондоне вместе с семьей.

В ГБР впоследствии признали, что знали о риске побега Дмитрука за границу, однако ничего не могли сделать - на тот момент подозрения "на руках" следователей не было.

Скандалы с участием Дмитрука - главное

В октябре 2023 года Дмитрук на пару со своим коллегой Александром Куницким устроили драку с военным в Голосеевском районе Киева. Военнослужащему пришлось вызывать медиков.

Побегу Дмитрука предшествовал очередной медийный скандал, когда депутат публично обвинил украинских защитников в Курской области в якобы пытках местного населения. Общественные активисты и волонтеры призвали правоохранителей немедленно задержать депутата, однако тот сбежал быстрее.

Кто такой Артем Дмитрук? Родился в Казатине Винницкой области. Депутат-мажоритарщик от Одесской области. Руководитель спортивного клуба; член правоохранительного комитета Рады. Ранее охрану Дмитрука обвинили в нападении на инвесторов в депутатской приемной в Одессе. Дмитрук участвовал в пропагандистском фильме блогера, подозреваемого в госизмене, Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, оправдывая агрессию вооруженных и пророссийски настроенных граждан, которые хотели захватить власть в городе. 9 мая 2020 года депутат участвовал в организованном "Партией Шария" автопробеге.

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