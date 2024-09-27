Трамп показал, что не поддержит Украину и Зеленского в войне с Путиным - Politico

Трамп заявил, что сократит помощь Украине в случае переизбрания на пост президента, и заверил, что не пришлет американские войска "умирать" в Украину.

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Трамп показал, что не поможет Украине отбиться от РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию с критикой президента Украины Владимира Зеленского, чем показал, что не намерен помогать Украине отбиться от российских агрессоров.

Как пишет издание Politico, во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп прямо заявил, что Украина должна "уступить территории", чтобы "успокоить Москву и избежать конфликта". При этом он упрекнул именно президента Украины в том, что тот не хочет идти на уступки.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение, Зеленскому", — сказал Трамп.

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Журналисты напоминают, что Трамп ранее неоднократно говорил, что будь он президентом, то Россия не вторглась бы в Украину, а также обещал очень быстро закончить войну, если его снова изберут в Белый дом.

Теперь Трамп заявляет, что он сократит помощь Украине в случае переизбрания. Также он заверил, что не пришлет американские войска "умирать" в Украину.

Встреча Трампа и Зеленского

В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Встреча Трампа и Зеленского планируется в 16:45 по Киеву в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".

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