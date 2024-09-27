Трамп показал, что не поддержит Украину и Зеленского в войне с Путиным - Politico

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп начал кампанию с критикой президента Украины Владимира Зеленского, чем показал, что не намерен помогать Украине отбиться от российских агрессоров.
Как пишет издание Politico, во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп прямо заявил, что Украина должна "уступить территории", чтобы "успокоить Москву и избежать конфликта". При этом он упрекнул именно президента Украины в том, что тот не хочет идти на уступки.
"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение, Зеленскому", — сказал Трамп.
Журналисты напоминают, что Трамп ранее неоднократно говорил, что будь он президентом, то Россия не вторглась бы в Украину, а также обещал очень быстро закончить войну, если его снова изберут в Белый дом.
Теперь Трамп заявляет, что он сократит помощь Украине в случае переизбрания. Также он заверил, что не пришлет американские войска "умирать" в Украину.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Встреча Трампа и Зеленского
В пятницу, 27 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
Встреча Трампа и Зеленского планируется в 16:45 по Киеву в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.
Сначала кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что он "вероятно" встретится с Зеленским. Позже в штабе экс-президента США заявили, что встреча Трампа и Зеленского даже не планировалась.
Во время митинга в Пенсильвании Трамп сделал нелицеприятное заявление о Зеленском, назвав его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы после каждого визита в США тот возвращается "с 60 миллиардами долларов".
"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал "республиканец".
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