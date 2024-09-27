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США могут нанести предупредительный удар по РФ: Жданов назвал причину

Мария Николишин
27 сентября 2024, 04:00
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Запад сразу узнает, если РФ попытается использовать ядерное оружие.
США могут нанести предупредительный удар по РФ: Жданов назвал причину
Ответ США на попытку РФ применить ядерное оружие / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Если страна-агрессор Россия попытается применить ядерное оружие, то США могут нанести удар на опережение. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

"Да, США могут нанести упреждающий удар. Попытки России можно очень легко отследить: как только первый контейнер с ядерной головой выйдет из бункера, спутники сразу зафиксируют радиоактивный шлейф. И как бы ни хотелось, этого не спрячешь, шлейф все равно будет. Поэтому если двинется ядерный боезаряд, Запад об этом узнает", - подчеркнул он.

По его словам, если разрушить боезаряд в воздухе, когда он летит, будет небольшой эффект грязной бомбы. Потому что заряд урана - это не так уж и много. Это не реактор атомной станции, где около 250 тонн обогащенного урана.

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"Так что, я думаю, США вполне способны нанести превентивный удар. Никто не хочет ядерной свалки на европейском континенте и иметь дело с радиоактивным облаком", - подчеркнул эксперт.

На вопрос, если Соединенные Штаты увидят попытку запуска Россией ядерных ракет, то нанесут удары по Черноморскому флоту и российской группировке в Украине, Жданов ответил - легко.

"Причем особенно сейчас, когда четыре американские авианесущие ударные группы находятся вокруг Израиля. Две из них возле Израиля, одна на Крите, и еще одна - в Красном море, в районе Ормузского пролива недалеко от Ирана. Крейсеры сопровождают и эсминцы. В среднем на одном крейсере - 96 пусковых шахт", - подытожил полковник запаса.

США могут нанести предупредительный удар по РФ: Жданов назвал причину
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Угрозы Путина использовать ядерное оружие - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, страна-агрессор Россия решила переписать ядерную доктрину, угрожая западным государствам в случае поддержки Украины.

Также сообщалось, что Россия может применить ядерное оружие на своей территории в рамках учебных испытаний в том случае, если Запад снимет запрет для Украины на удары оружием дальнего радиуса действия. Кроме того, российские оккупанты могут нанести удары по британским военным объектам вблизи РФ.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин ищет новые способы для того, чтобы заставить страны Запада придерживаться его "красных линий", поскольку в Кремле растет осознание того, что ядерный шантаж не работает.

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