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"Капитулянты": у Зеленского жестко разнесли китайско-бразильский "мирный план"

Алексей Тесля
29 сентября 2024, 08:44
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Китайско-бразильская инициатива носит капитулянтский характер, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк ответил на инициативу КНР и Бразилии / Коллаж: Главред, фото: Facebook/Lula, ua.depositphotos.com, Facebook/mpodolyak2

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал китайско-бразильскую инициативу по созданию платформы "Друзья мира", заявленную как план по прекращению войны в Украине.

"Она ни на что не будет влиять. Нет никаких "друзей мира". Это "друзья капитуляции". Они предлагают эти все "мирные инициативы", которые исключительно базируются на концепции РФ. То есть – давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну...", – подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

Представитель ОП убежден в том, что китайско-бразильская инициатива носит капитулянтский характер и обратил внимание на то, что согласно Формуле мира президента Владимира Зеленского, "все четко базируется на международном праве".

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"Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную паузу. Поэтому никаких мирных инициатив, кроме украинской, не может быть", – добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Ранее спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине, якобы получил поддержку в более 110 странах мира.

Напомним, президент Зеленский раскритиковал позицию правительств Китая и Бразилии по войне и заявил, что она выглядит достаточно "пророссийской".Но это Китай не остановило и его представители недавно объявили, что все еще надеется на поддержку этой инициативы. Украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план.

Как сообщалось ранее, в ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана". Решение Венгрии является уникальным для Европейского Союза, однако другие члены вряд ли пойдут таким же путем.

Формула мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины мирные переговоры с Россией
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