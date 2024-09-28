В ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана" для Украины

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал участие одной из стран-членов в инициативе Китая и Бразилии "Друзья мира", направленной на обсуждение "мирного плана" для окончания войны в Украине.
Во время разговора в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке он заявил, что впервые видит, что государство-член ЕС участвует во встрече, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского.
"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно не самая могущественная, которые начинают думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны", - сказал Боррель, имея в виду Венгрию.видео дня
Однако высокий представитель ЕС убежден, что этот "уникальный случай" не приведет к "пандемии" среди других членов Евросоюза.
Кто такой Жозеп Боррель?
Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
Мирный план Китая и Бразилии - о чем идет речь
Недавно спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине, якобы получил поддержку в более 110 странах мира.
Однако, в Украине не поддержали эту инициативу, ведь план не совпадает с видением справедливого мира. Поэтому президент Зеленский раскритиковал позицию правительств Китая и Бразилии по войне и заявил, что она выглядит достаточно "пророссийской".
Но это Китай не остановило и его представители недавно объявили, что все еще надеется на поддержку этой инициативы. Украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план.
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