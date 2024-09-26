Китай недавно объявил о своей версии так называемого плана установления мира в Украине. Хотя его подвергли критике как и представители украинских ведомств, так и сам президент Зеленский и ряд иностранных партнеров, Китай все еще надеется на поддержку этой инициативы.
Поэтому, как пишет Politico, украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план. В письме говорится, что Китай хочет работать вне ООН, а окончание войны, согласно плану, должно включать выгодные для страны-агрессора России условия.
"В своем предложении Китай пытается убедить дипломатов поддержать мирные переговоры, сосредоточенные на "учете интересов безопасности каждой страны" с целью "предотвратить проигрыш России" в войне", - говорится в статье.видео дня
Украинские чиновники перекидывают, что план игры Пекина в Нью-Йорке предусматривает заручение поддержкой примерно двух десятков стран, чтобы "сформировать некую основную группу", которая в будущем может быстро расшириться [до включения] других стран Африки, Латинской Америки и Азии.
Для Украины это довольно опасно, ведь целью у Китая стоит, фактически, разрешение России продолжать боевые действия с нынешней интенсивностью и оккупировать новые территории.
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Мирный план Китая и Бразилии - что известно
Напомним, спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Бразилию заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине, якобы получил поддержку в более 110 странах мира.
Однако предусматривает этот план пункты, направленные не на справедливый мир, а, скорее, на умиротворение. Это не совпадает с политикой Украины и Формулой мира Зеленского, поэтому президент раскритиковал позицию правительств Китая и Бразилии относительно войны и заявил, что она выглядит достаточно "пророссийской".
Эта реакция не осталась без внимания китайского правительства. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила на критику Зеленского, что Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы.
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