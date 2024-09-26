РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

РФ создала в Китае проект по разработке и производству ударных БПЛА, однако в КНР опровергают эту информацию.

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Китай и РФ будут изготавливать дроны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Страна-агрессор Россия создала в Китае проект по разработке и производству ударных дронов для использования в войне против Украины. В Белом доме выразили "глубокую обеспокоенность" по этому поводу.

По данным издания Reuters со ссылкой на источники, российская компания ИЭМЗ "Купол", дочерняя структура государственной корпорации "Алмаз-Антей", разработала беспилотник под названием "Гарпия-3" и провела его летные испытания с участием китайских специалистов.

Впоследствии компания "Купол" сообщила Минобороны РФ, что наладила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для применения в войне против Украины.

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Также в Министерстве иностранных дел Китая сообщили Reuters, что не располагают информацией о таком проекте, добавив, что в стране действуют строгие меры контроля за экспортом дронов, или беспилотных летательных аппаратов.

По мнению научного сотрудника лондонского Института стратегических исследований Фабиана Хинца, если факт поставки китайских беспилотников подтвердится, это станет важным событием. По его словам, до сих пор Китай поставлял России товары двойного назначения, но не целые системы вооружения.

Согласно отчетам "Купола", дрон "Гарпия-3" может преодолевать около 2000 км. Отмечается, что образцы этого дрона и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в российский "Купол" для дальнейших испытаний.

Что известно о дроне "Гарпия-3"? Дрон "Гарпия-3" может лететь на расстояние более 2000 км, а его полезная нагрузка составляет более 50 кг. Образцы "Гарпии" и некоторых других моделей беспилотников китайского производства были доставлены в Россию для дальнейших испытаний. Известно, что он был создан и произведен Ижевским электромеханическим заводом "Купол".

Согласно документам, которые были рассмотрены агентством Reuters, компания "Купол" получила семь военных беспилотников китайского производства, включая два "Гарпии-3", в свою штаб-квартиру в российском городе Ижевск.

Два источника в разведке сообщили, что поставки образцов дронов в "Купол" являются первым конкретным доказательством того, что целые беспилотники, сделанные в Китае, начали поступать в Россию с начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Какова позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Отношения РФ и Китая - что известно

Напомним, что Россия готовит массированные удары по новым целям при поддержке Китая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия фотографировала украинские АЭС с помощью китайских спутников и может готовить по этим объектам удары, ведь таким образом разведывает ситуацию.

Недавно стало известно, что китайские бронемашины заметили на фронте. Аналитик Юлиан Рьопке сообщил, что российская оккупационная армия впервые за время полномасштабного вторжения применила в Украине китайские бронемашины ZFB-05. Эксперт BILD подтверждает, что опубликованные снимки являются подлинными.

РФ и Китай наращивают военно-техническое сотрудничество. В США считают, что КНР не просто поставляет в Россию продукцию двойного назначения, но и прилагает "значительные усилия, чтобы помочь поддерживать, развивать и диверсифицировать элементы российской военной машины".

КНР пересечет "красные линии" и даст Путину оружие. В случае, если Китай передаст оружие, то при таком сценарии Россия получит возможности усилить свои позиции. При этом Москва намерена создать собственную антизападную коалицию.

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