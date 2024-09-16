Токаев убеждал Шольца в 'непобедимости' России и 'топил' за план Китая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который своим поведением в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина давал неоднозначные сигналы и для РФ, и для Украины, в понедельник, 16 сентября, окончательно определился с политической позицией - пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца в "непобедимости" страны-агрессора России.
В заявлении пресс-службы Токаева указывается, что вопрос российско-украинской войны в разговоре первым поднял именно немецкий глава.
Токаев назвал "фактом", что в военном смысле Россия якобы "непобедима".
"Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и, прежде всего, для всех стран, вовлеченных в российско-украинский конфликт", - сказал Токаев.
Казахский президент утверждает, что "хороший шанс" для достижения перемирия был упущен с отказом подписать Стамбульские договоренности.
"Но возможность для достижения мира все еще вероятна", - добавил он.
Для этого, уточнил Токаев, "надо внимательно рассмотреть мирные инициативы разных государств и прийти к решению остановить боевые действия".
Союзник Путина очевидно поддержал "мирный план" Китая и Бразилии, который просто предусматривает заморозку боевых действий с легитимизацией за Россией оккупированных территорий.
При этом Токаев начал нахваливать, какой же "мир" с Россией выстроил Казахстан - "самая протяженная демилитаризованная сухопутная граница", "сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества".
Также он добавил, что в Казахстане "с искренней симпатией относятся к украинскому народу и его самобытной культуре".
"Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - уточнил казахский президент.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
Переговоры с Россией - что предлагают Китай и Бразилия
Как писал Главред, Китай с Бразилией предлагают провести мирную конференцию, которую потенциально могли бы признать как Россия, так и Украина.
Китайцы и бразильцы согласовали так называемый документ из шести пунктов "для урегулирования украинского кризиса". Осуждения преступлений Москвы и вывода российских войск из Украины там нет.
При этом Китай утверждает, что так называемый консенсус Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию правительства Луиса Инасио Лула да Силвы относительно войны, которую начала страна-агрессор Россия. В интервью с Metrópoles он заявил, что позиция Бразилии выглядит достаточно "пророссийской".
"У меня был хороший разговор с президентом Лулой, и я думал, что он меня понял. Я был благодарен встрече с ним, и я был очень открытым, абсолютно открытым. Я думал, вы увидите на своем опыте понимание того, что происходит, а не только политическое умиротворение", - подчеркнул Зеленский.
Само предложение урегулирования войны от Китая и Бразилии президент назвал деструктивным политическим заявлением, тем более, что консультаций с Киевом по нему не было.
Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы, ответили в КНР.
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