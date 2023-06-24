Токаев метко "обул" Путина и не стал помогать противостоять боевикам Пригожина

События в стране-агрессоре России – внутреннее дело государства, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев кремлевскому директору Владимиру Путину.

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Токаев отказался помогать Путину / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и пожаловался ему на бунт боевиков ЧВК Вагнера. Однако Токаев просто сказал Путину, что события в РФ – внутреннее дело государства.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, Токаев считает события, которые происходят, внутренним делом РФ.

"Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране. Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России", - сказал Токаев.

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Кроме того, президент Казахстана использовал обычную формальную риторику о том, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране".

Путин только и осталось, что поблагодарить Токаева за формальную "поддержку".

"Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации", − подчеркнули у Токаева.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня вечером сказал, что кадровые военные оккупанты, которые подчиняются Минобороны РФ, нанесли ракетный удар по тылу вагнеровцев. После этого Пригожин анонсировал поход своей 25- тысячной группировки на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнера взяла под контроль Ростов-на-Дону. Группировка удерживает там военные объекты. За ночь, по словам Пригожина, они сбили 3 российских вертолета, которые пытались по ним ударить.

Далее, вероятно, Вагнер захватил и Воронеж.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о начале гражданской войны в России. Он подтвердил поход ЧВК Вагнера на Москву.

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