Китай может оставить Лукашенко "с носом": как коварно действует Пекин

Китай способен "купить" Беларусь, и у Минска не останется других вариантов, кроме как играть по правилам Пекина, считает военный аналитик Иван Ступак.

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Си Цзиньпин может оставить Лукашенко без двух ключевых НПЗ - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Пул первого, УНИАН

Китай, который провел с Беларусью антитерростические учения, в своей политике делает ставку на экономическую экспансию. Пекин может дать Минску кредиты, а если режим Лукашенко их не отдаст, то китайцы способны забрать стратегические предприятия – Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

В интервью Главреду он напомнил о практике, когда Китай выдает странам кредиты, а потом может забрать их активы или инфраструктуру.

"В принципе, Китай может "купить" Беларусь. Пекин делает ставку на агрессивную внешнюю политику и для экономической экспансии использует программу, с помощью которой заманивает в свои сети нерасторопных или жадных лидеров. В рамках программы "Один пояс – один путь" китайские банки дают кредиты правительствам на строительство определенных объектов. А потом, когда у стран нет денег, чтобы рассчитаться по долгам, забирает их ресурсы, активы и инфраструктуру", - рассказал Ступак.

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Таким образом Минск может остаться без стратегических НПЗ.

"Причем Китай может забирать активы по низкой цене. К примеру, не за 1 млрд долларов, а за 100-200 млн. И, таким образом, Китай способен завладеть в Беларуси теми же Мозырским и Новополоцким нефтеперерабатывающими заводами", - подчеркнул Иван Ступак.

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Китай и Беларусь с 8 по 19 июля провели военные учения. Военный аналитик Иван Ступак считает, что инициатором маневров стал Лукашенко, который преследует одну важную цель.

Учениями с Беларусью Китай показывает свое присутствие в Европе, считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его мнению, такие маневры не представляют дополнительной угрозы.

"Поэтому это один из факторов, которым Китай демонстрирует свое присутствие в Европе, это очень важная для него имиджевая вещь", - полагает эксперт.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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