Китай может оставить Лукашенко "с носом": как коварно действует Пекин

Китай, который провел с Беларусью антитерростические учения, в своей политике делает ставку на экономическую экспансию. Пекин может дать Минску кредиты, а если режим Лукашенко их не отдаст, то китайцы способны забрать стратегические предприятия – Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.
В интервью Главреду он напомнил о практике, когда Китай выдает странам кредиты, а потом может забрать их активы или инфраструктуру.
"В принципе, Китай может "купить" Беларусь. Пекин делает ставку на агрессивную внешнюю политику и для экономической экспансии использует программу, с помощью которой заманивает в свои сети нерасторопных или жадных лидеров. В рамках программы "Один пояс – один путь" китайские банки дают кредиты правительствам на строительство определенных объектов. А потом, когда у стран нет денег, чтобы рассчитаться по долгам, забирает их ресурсы, активы и инфраструктуру", - рассказал Ступак.
Таким образом Минск может остаться без стратегических НПЗ.
"Причем Китай может забирать активы по низкой цене. К примеру, не за 1 млрд долларов, а за 100-200 млн. И, таким образом, Китай способен завладеть в Беларуси теми же Мозырским и Новополоцким нефтеперерабатывающими заводами", - подчеркнул Иван Ступак.
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Китай и Беларусь с 8 по 19 июля провели военные учения. Военный аналитик Иван Ступак считает, что инициатором маневров стал Лукашенко, который преследует одну важную цель.
Учениями с Беларусью Китай показывает свое присутствие в Европе, считает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его мнению, такие маневры не представляют дополнительной угрозы.
"Поэтому это один из факторов, которым Китай демонстрирует свое присутствие в Европе, это очень важная для него имиджевая вещь", - полагает эксперт.
Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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