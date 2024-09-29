В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали поддержку Швейцарией китайско-бразильской "мирной инициативы".
"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов", - говорится комментарии, опубликованном на сайте МИД.
Украинские дипломаты отметили, что не могут понять логики такого решения, ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией были организаторами Первого Глобального Саммита мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов, а Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира.
"Все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - указывается в документе.
В МИД отмечают, что Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.
"Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций", - уточняют там.
Украинские дипломаты добавили, что любые "мирные инициативы", которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми и создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия.
"Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут только усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - резюмировали в МИД Украины.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Что известно о позиции Швейцарии
Ранее Швейцария заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии относительно войны в Украине, несмотря на то, что в ней нет ссылки на Устав ООН и прямого упоминания о территориальной целостности Украины.
Соответствующее заявление сделал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, пишет Blick.
По его словам, эта "мирная инициатива" важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны в ООН на этой неделе.
В то же время спикер швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах относительно Украины. Бидо отметил, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности ООН министр иностранных дел Китая Ван И.
Издание отмечает, что Швейцария, которая в этом году в июне провела первый Глобальный саммит относительно украинской Формулы мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.
Ранее спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине, якобы получил поддержку в более 110 странах мира.
Напомним, президент Зеленский раскритиковал позицию правительств Китая и Бразилии по войне и заявил, что она выглядит достаточно "пророссийской".Но это Китай не остановило и его представители недавно объявили, что все еще надеется на поддержку этой инициативы. Украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план.
Как сообщалось ранее, в ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана". Решение Венгрии является уникальным для Европейского Союза, однако другие члены вряд ли пойдут таким же путем.
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