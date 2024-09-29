В МИД упрекнули Швейцарию за поддержку "мирного плана" Китая и Бразилии

Украинские дипломаты отметили, что не могут понять логики решения швейцарской стороны.

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В МИД Украины раскритиковали позицию Швейцариия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали поддержку Швейцарией китайско-бразильской "мирной инициативы".

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов", - говорится комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Украинские дипломаты отметили, что не могут понять логики такого решения, ведь совместно со Швейцарской Конфедерацией были организаторами Первого Глобального Саммита мира 15-16 июня в Бюргенштоке, в котором приняли участие представители ста стран и международных институтов, а Швейцария участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира.

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"Все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах: во-первых, ничего об Украине без Украины. Во-вторых, эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - указывается в документе.

В МИД отмечают, что Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

"Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций", - уточняют там.

Украинские дипломаты добавили, что любые "мирные инициативы", которые не содержат четкой ссылки на Устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми и создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия.

"Мы призываем Швейцарскую Конфедерацию и все страны, которые поддерживают международное право и Устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут только усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины. Те инициативы, которые не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", - резюмировали в МИД Украины.

Что известно о позиции Швейцарии

Ранее Швейцария заявила о поддержке так называемой "мирной инициативы" Китая и Бразилии относительно войны в Украине, несмотря на то, что в ней нет ссылки на Устав ООН и прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Соответствующее заявление сделал представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, пишет Blick.

По его словам, эта "мирная инициатива" важна, поскольку предлагает альтернативу "воинственным речам", которые прозвучали в ООН как с украинской, так и с российской стороны в ООН на этой неделе.

В то же время спикер швейцарского МИД подчеркнул важность ссылки на Устав ООН в любых мирных инициативах относительно Украины. Бидо отметил, что об этом говорил на выступлении в Совете безопасности ООН министр иностранных дел Китая Ван И.

Издание отмечает, что Швейцария, которая в этом году в июне провела первый Глобальный саммит относительно украинской Формулы мира, была одной из немногих западных стран, приглашенных на встречу, организованную Китаем и Бразилией по обсуждению их "мирной инициативы" на полях Генеральной ассамблеи ООН, 27 сентября.

Ранее спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине, якобы получил поддержку в более 110 странах мира.

Напомним, президент Зеленский раскритиковал позицию правительств Китая и Бразилии по войне и заявил, что она выглядит достаточно "пророссийской".Но это Китай не остановило и его представители недавно объявили, что все еще надеется на поддержку этой инициативы. Украинская сторона начала играть на опережение и распространила документ с призывом не поддерживать китайский план.

Как сообщалось ранее, в ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана". Решение Венгрии является уникальным для Европейского Союза, однако другие члены вряд ли пойдут таким же путем.

/ Инфографика: Главред

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