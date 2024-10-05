Мир в обмен на территории Украины: Зеленский поставил точку в скандальном "сливе"

Украине нужен настоящий, справедливый мир и гарантированная защита от войны, убежден президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал вероятный сценарий завершения войны / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Президент Владимир Зеленский сделал заявление на фоне появившихся публикаций о том, что Украине якобы предлагают план прекращения войны с отказом от оккупированных страной-агрессором РФ территорий.

Как подчеркнул он в ходе вечернего обращения, надежный мир в Украине возможен исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями.

"Все, что указано в Плане (победы – ред.) абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель, наша задача – гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность", - отметил глава государства.

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Он также убежден, что это возможно осуществить исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями – именно так, как предусмотрено "Формулой мира".

"Украине нужен мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны. Это возможно на сильных позициях, только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает, кто готов сделать следующую неделю во многом исторической", - добавил Зеленский.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

Ранее издание Financial Times написало о том, что Украина и западные партнеры якобы обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями. Более 18 месяцев во внешнеполитических кругах обсуждается "западногерманская модель" для Украины, пишут журналисты.

Напомним, как написала Financial Times, украинские чиновники якобы стали более открыты при обсуждении прекращения огня, даже если российские войска останутся на части украинской территории. Издание утверждает, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

Ранее сообщалось о том, что канцлер Олаф Шольц решил возобновить переговоры с Владимиром Путиным. Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.

/ Инфографика: Главред

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