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Впервые за два года войны: Шольц решил возобновить переговоры с Путиным – СМИ

Алексей Тесля
1 октября 2024, 14:26
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Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.
Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным
Олаф Шольц может провести переговоры с Владимиром Путиным / коллаж: главред, фото: россми, Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным впервые за почти два года войны в Украине.

О планах канцлера ФРГ идет речь в сообщении издания DIE ZEIT, которое ссылается на источники в правительственных кругах.

Как уточняется, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.

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Вместе с тем журналисты выяснили, что запрос на разговор между Шольцем и Путиным еще не поступил.

Издание обращает внимание на то, что Шольц может стать первым главой правительства наиболее важных стран, поддерживающих Украину, который возобновил бы прямой контакт с Путиным.

Напоминается, что последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. При этом президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.

В DIE ZEIT добавляют, что в середине октября в Германии пройдут переговоры о дальнейшей поддержке Украины.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Ранее у Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ. Лидер СДП считает, что другие страны должны активизировать усилия для прекращения боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной. Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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