Впервые за два года войны: Шольц решил возобновить переговоры с Путиным – СМИ

Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.

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Олаф Шольц может провести переговоры с Владимиром Путиным / коллаж: главред, фото: россми, Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным впервые за почти два года войны в Украине.

О планах канцлера ФРГ идет речь в сообщении издания DIE ZEIT, которое ссылается на источники в правительственных кругах.

Как уточняется, Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре.

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Вместе с тем журналисты выяснили, что запрос на разговор между Шольцем и Путиным еще не поступил.

Издание обращает внимание на то, что Шольц может стать первым главой правительства наиболее важных стран, поддерживающих Украину, который возобновил бы прямой контакт с Путиным.

Напоминается, что последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. При этом президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.

В DIE ZEIT добавляют, что в середине октября в Германии пройдут переговоры о дальнейшей поддержке Украины.

Ранее у Шольца заговорили о переговорах между Украиной и РФ. Лидер СДП считает, что другие страны должны активизировать усилия для прекращения боевых действий.

Как сообщалось ранее, в Кремле пытаются найти посредников для переговоров с Украиной. Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

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