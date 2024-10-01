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Украину ждут самые темные времена: в Financial Times озвучили мрачный прогноз

Анна Ярославская
1 октября 2024, 11:33обновлено 1 октября, 12:38
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Киев столкнулся с давлением союзников, требующих найти путь к решению конфликта путем переговоров.
Владимир Зеленский, ВСУ
Financial Times проанализировали ситуацию в Украине и дали неутешительный прогноз / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Украина движется к тому, что может стать самым темным моментом войны - она проигрывает на поле боя на Востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед, хотя и с огромными потерями в людях и технике. Как пишет Financial Times, даже украинские солдаты, когда-то воодушевленные надеждой на освобождение своей земли, теперь говорят о желании переговоров со страной-агрессором Россией.

Командир батальона на восточном фронте Михаил Темпер сказал газете, что ему трудно представить себе, что украинские войска смогут отбросить россиян к границам 1991 года. Другой командир восточного фронта, Юрий, сказал, что боится перспективы "вечной войны" и выразил обеспокоенность, что его сын может провести на фронте большую часть жизни и что, возможно, сражаться придется и его внуку.

"Сейчас я за переговоры", - сказал он.

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"Если США перекроют кран, нам конец", — говорит другой офицер, военнослужащий 72-й механизированной бригады из Курахово.

FT также пишет о том, что мобилизация в Украине вызывает социальную напряженность. Кроме того, приближается зима, во время которой могут быть проблемы с электричеством и отключение отопления.

"Общество истощено", — сказал изданию председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны западных партнеров, требующих от него найти путь к урегулированию путем переговоров, даже несмотря на скептицизм относительно готовности страны-агрессора РФ вступить в переговоры в ближайшее время и опасения, что позиция Украины слишком слаба, чтобы обеспечить справедливое соглашение прямо сейчас.

"Большинство игроков хотят здесь деэскалации", — говорит высокопоставленный украинский чиновник в Киеве.

Наибольшая угроза со стороны союзников для Киева – возможная победа на выборах в США Дональда Трампа, который может попытаться навязать Украине невыгодное мирное соглашение под угрозой приостановки военной помощи. Как отмечает газета, самые верные сторонники Украины в Европе не имеют достаточных запасов оружия, чтобы поддержать Киев в случае, если США прекратят поставки.

На прошлой неделе Зеленский приехал в США, чтобы представить "план победы", который предполагает укрепление позиций Киева перед предстоящими переговорами. Итог этой поездки высокопоставленный украинский чиновник, который анонимно говорил с FT, описал так: "Это не был триумф. Это не была катастрофа".

В итоге Зеленский покинул США, не добившись ничего по двум главным вопросам: разрешению на использование дальнобойного западного оружия для ударов по России и продвижения заявки на вступление в НАТО. Это были центральные пункты представленного "плана победы".

план победы, план перемоги
План победы Владимира Зеленского / Инфографика Главреда

Хотя "план победы" Зеленского переосмысляет уже существовавшие цели, его реальное значение в том, что он меняет цель Киева с полного освобождения своей территории на изменение хода войны в пользу Украины, сказал FT высокопоставленный украинский чиновник.

"Это попытка изменить ход войны и усадить Россию за стол переговоров", — добавил он.

Европейские дипломаты, присутствовавшие на Генассамблее ООН на прошлой неделе, заметили изменения в тоне и содержании дискуссий по урегулированию в Украине. Они отметили, что украинские чиновники стали более открыты при обсуждении прекращения огня, даже если российские войска останутся на части украинской территории.

По словам собеседников газеты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

"Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение", — сказал дипломат, присутствовавший в Нью-Йорке.

По его словам, еще полгода назад такие разговоры были табуированы.

Украинское общество также стало более открыто к переговорам. Согласно опросу Киевского международного института социологии, число украинцев, которые считают, что Киев должен вступить в переговоры с Москвой, выросло на 33% по сравнению с прошлым годом и достигло 57%. Больше половины — 55% — все еще против любой формальной уступки территории, но в начале прошлого года такой ответ давали 87% респондентов.

Другие опросы показывают, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы чем-либо, кроме полной победы на поле боя.

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Покидая США, Зеленский сказал, что октябрь станет "временем принятия решений". Украинский лидер снова будет просить разрешения поражать цели на территории России с помощью западного оружия, зная, что это один из немногих вариантов положить конец военным действиям.

"Речь идет об ограничении возможностей России и усилении давления, чтобы заставить ее начать переговоры. Это реальный шанс, если мы думаем о разрешении этой войны", - сказал FT высокопоставленный украинский чиновник.

Визит Зеленского в США и план победы - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с визитом США. Там он встретился с президентом США Джо Байденом и кандидатами по пост главы Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Также Зеленсекй провел втсречу с двухпартийной делегацией Конгресса США и рассказал о своем "плане победы".

Зеленский также выступил на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что войну, развязанную Россией, "нельзя успокоить разговорами". Он убежден, что страну-агрессора нужно принудить к миру.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым. Также Ермак объяснил, что План победы создает условия для того, чтобы Формула мира начала выполняться.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Украина одержит победу в войне. США будут поддерживать Киев на каждом этапе пути.

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его целью является достижение мира в войне в Украине и прекращение "этого ужаса".

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