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"Компромиссы" насчет территорий Украины: в МИД жестко ответили на слухи

Алексей Тесля
1 октября 2024, 16:45
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В ходе обсуждений не было даже намеков ни на какие территориальные компромиссы, говорит Георгий Тихий.
МИД
В МИД высказались насчет переговоров с Кремлем / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел назвали недостоверной публикацию издания Financial Times о том, что Украина якобы начала открыто говорить с западными союзниками об уступках стране-агрессору РФ для получения гарантий безопасности.

Как написал представитель МИД Георгий Тихий в Telegram, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Андрея Сибиги в Нью-Йорке.

"Ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Наоборот, позиция министра является непоколебимой, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины", – украинский дипломат.

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Вместе с тем спикер МИД Украины отмечает, что предложенная президентом Владимиром Зеленским "Формула мира" является единственным реалистичным путем к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру.

По его словами, глава МИД Украины всем своим собеседникам подчеркивал необходимость соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины".

"Информация источника Financial Times по обсуждению министром компромиссов просто ложна, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – добавил Тихий.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Напомним, как написала Financial Times, украинские чиновники якобы стали более открыты при обсуждении прекращения огня, даже если российские войска останутся на части украинской территории. Издание утверждает, что новый глава МИД Украины Андрей Сибига во время поездки в США обсуждал потенциальные компромиссные решения и был более прагматичен при обсуждении возможности переговоров по принципу "земля в обмен на безопасность".

Ранее сообщалось о том, что канцлер Олаф Шольц решил возобновить переговоры с Владимиром Путиным. Олаф Шольц может первым из западных лидеров возобновить прямой контакт с Владимиром Путиным.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Формула мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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