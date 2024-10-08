В ноябре не состоится Второй саммит мира: в чем причина

Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций.

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Саммит мира не состоится в ноябре / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ОП

Второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Об этом заявила советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций, которые состоятся 30-31 октября.

"В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций", - заявила Заривная. видео дня

Второй саммит мира - последние новости

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, где может пройти второй саммит мира. Украина хотела бы провести второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, говорил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц просил пригласить на саммит Россию. Он говорил, что уже якобы настало время для переговоров с Россией. Он уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский раскрыл интригующие детали. Он отметил, что Россия планирует принять участие во Втором саммите мира, который планировали провести в ноябре.

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