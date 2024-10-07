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Штурмы с утра до ночи: РФ пытается окружить еще один город - лейтенант

Ангелина Подвысоцкая
7 октября 2024, 21:08
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Россияне наращивают давление на этом направлении, ситуация там ухудшается.
ВГУ, Селидово
Россияне пытаются окружить Селидово / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, DeepState

Российские оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Враг в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки.

"Штурмуют с утра до ночи исключительно пехотой, без техники, к сожалению минимальные, но имеют некоторые успехи, что позволяет понемногу продвигаться. Ситуацию по карте можете оценить сами, с днями лучше не становится", - написал он.

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Что известно о городе Селидово?

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской громады. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.

Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

Наступление РФ - ситуация на Покровском направлении

Напомним, что РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска. Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ расширила свой плацдарм, продвинувшись на север и захватив село Крутой Яр, где до войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

Недавно стало известно, что оккупанты на Покровском направлении расстреляли украинских пленных. Российские военнослужащие лишили жизни украинских военнопленных в районе населенных пунктов Николаевка и Сухой Яр, что в Покровском районе.

Олег Жданов оценил угрозу захвата Покровска и наступления россиян на Днепр. Он заявил, что российская армия может иметь в резерве до 5000 военнослужащих. Однако, пока рано говорить об обороне Покровска или планах оккупантов выйти на Днепропетровскую область.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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