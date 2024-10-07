ВСУ готовятся к наступлению россиян на Днепропетровскую область - OSINT-аналитик

Украинские инженерные военные уже начали строить укрепления.

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ВСУ готовятся к наступлению россиян на Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Украинские военные начали готовиться к наступлению на Днепропетровскую область. Об этом сообщает французский OSINT-аналитик Клемент Молин в сети Х.

Украинские военные уже якобы начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области.

"Инженерные войска начали строить укрепления за Покровском, а также первые - на пути к Днепру", - говорится в сообщении аналитика. видео дня

В то же время следует отметить, что эта информация не является официальной.

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Войска РФ уже не могут быстро продвигаться в направлении Покровска, сказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый. Интенсивность атак снизилась, однако враг все равно наступает.

РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска, считают журналисты Bild. Оккупанты приблизились на расстояние в 9 километров от города. Россияне захватили села Крутой Яр и Красный Яр, тем самым расширив свое наступление.

На Западе оценили угрозу штурма Покровска после оккупации Угледара: в частности, журналисты The Times написали, что такой сценарий маловероятен, поскольку тогда захватчикам придется совершить маневр на открытой местности на расстоянии 30 км.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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