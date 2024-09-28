Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

На сегодня, Новогродовка, Николаевка - это там, где враг пытается интенсивно действовать, мы ему сбиваем потенциал и продвигаемся

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Ситуация под Покровском выравнивается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровском направлении спектр всех средств, которые Силы обороны Украины приготовили российским оккупантам, "изменят ситуацию целиком и кардинально". С таким заявлением выступил в эфире общенационального телемарафона командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый.

Кто такой Юрий Гарькавый? Юрий Васильевич Гаркавый - украинский военнослужащий, майор Вооруженных сил Украины, командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", пишет Википедия. Свой позывной "Скала" или "Скала" получил из-за сходства с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном. видео дня После начала полномасштабного вторжения вокруг него сформировалась добровольческая мобильно-огневая группа, которая уничтожала вражеские колонны техники на подходе к Киеву. Формирование переросло в батальон и названо по позывному Юрия - батальон "Скала".

По словам военного, если раньше враг усиленного и уверенного продвигался вперед, приближаясь к Покровску, то теперь такого продвижения практически не происходит. Положительным моментом является то, что отпор Вооруженных сил Украины дает свои плоды.

"На сегодня, за две недели враг не продвинулся. Наоборот, мы имеем успехи. Не буду из соображений безопасности говорить где именно. Но уверен, что они (россияне - ред.) даже руководству своему не докладывают, что те населенные пункты уже не их. Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты, правда, небольшие. На сегодня, Новогродовка, Николаевка - это там, где враг пытается интенсивно действовать, мы ему сбиваем потенциал и продвигаемся", - рассказал защитник.

Еще одним плюсом для ВСУ является то, что противник не наступает таким большим потенциалом, как это было недавно.

"Если неделю назад он еще шел от 20 до 40 человек на одну мою позицию, то на сегодня 3-6 они собрали. Но все равно идут. То есть количество упало, но интенсивность - нет", - подчеркнул он.

Подытоживая, майор Юрий Гарькавый подчеркнул, что среди российских оккупантов, которые за последнюю неделю пополнили украинский обменный фонд в зоне ответственности их подразделения, заметно меньше военных с профессиональным профессиональным опытом.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Недавно в США раскрыли детали, как войска РФ продвигаются в Донецкой области и захватили город. Кадры от 27 сентября указывают на продвижение россиян на юго-восток от Покровска. Противник продвинулся на юг от Сухого Яра и захватил Шахту Новогродовская №1/3 к западу от Новогродовки.

Более того, РФ оказалась перед тяжелым выбором. Россиянам из-за потери значительного количества боеприпасов придется определить основные приоритеты для наступления в ближайшие месяцы, отмечает разведка Эстонии.

Несмотря на то, что это стоило Кремлю тысяч солдат и единиц техники, РФ может захватить Угледар. По данным Forbes, начавшееся на этой неделе наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии .

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