Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

Российские оккупанты перебрасывают технику и сосредотачивают живую силу.

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Оккупанты готовятся к штурмам в Запорожской области - ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Войска агрессора России готовятся к проведению штурмовых действий на Запорожском направлении. На их планы указывают перебрасывание техники и концентрация живой силы. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты сосредотачивают силы в районе Приютного.

"Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", - отметил Волошин.

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По его словам, информация разведки подтверждает концентрацию вражеских сил, которые противник намерен применить в рамках штурмов. Враг на днях с базы южного военного округа РФ получил 25 легких автомобилей, который используются им для штурмов малыми группами.

"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", - уточнил военный.

Также Владислав Волошин подчеркнул, что на передовых позициях россияне уже концентрируют личный состав штурмовиков.

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Для войск РФ в Запорожской области в конце июня сложилась ужасная ситуация, отмечали партизаны Атеш. Командование задействовало тактику массированных штурмов, в результате которой одна из бригад потеряла 95% личного состава.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

РФ в Запорожской области собрала 90 тысяч оккупантов, однако в наступление они не пойдут, говорил в конце июля спикер ОСГВ Таврия Дмитрий Лыховий. По его словам, девяносто тысяч военных – численность всей группировки оккупантов, а не ударной группы.

Россияне готовятся к штурмам в Запорожской области, у них нет снарядного голода, недавно сказал Владислав Волошин. Враг применяет все вооружения, которые у него есть, включая бомбы и ракеты.

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