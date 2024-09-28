Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

Войска агрессора России готовятся к проведению штурмовых действий на Запорожском направлении. На их планы указывают перебрасывание техники и концентрация живой силы. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты сосредотачивают силы в районе Приютного.
"Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", - отметил Волошин.
По его словам, информация разведки подтверждает концентрацию вражеских сил, которые противник намерен применить в рамках штурмов. Враг на днях с базы южного военного округа РФ получил 25 легких автомобилей, который используются им для штурмов малыми группами.
"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", - уточнил военный.
Также Владислав Волошин подчеркнул, что на передовых позициях россияне уже концентрируют личный состав штурмовиков.
Ситуация в Запорожской области – новости по теме:
Для войск РФ в Запорожской области в конце июня сложилась ужасная ситуация, отмечали партизаны Атеш. Командование задействовало тактику массированных штурмов, в результате которой одна из бригад потеряла 95% личного состава.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
РФ в Запорожской области собрала 90 тысяч оккупантов, однако в наступление они не пойдут, говорил в конце июля спикер ОСГВ Таврия Дмитрий Лыховий. По его словам, девяносто тысяч военных – численность всей группировки оккупантов, а не ударной группы.
Россияне готовятся к штурмам в Запорожской области, у них нет снарядного голода, недавно сказал Владислав Волошин. Враг применяет все вооружения, которые у него есть, включая бомбы и ракеты.
Другие новости:
- Прилетело по предприятию: в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие
- Горят машины, повреждены дома: РФ 6 раз ударила по Запорожью
- Запорожье под повторным обстрелом: есть погибшие и раненые
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред