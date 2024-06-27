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Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

Юрий Берендий
27 июня 2024, 21:58
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По данным движения "Атеш", командование РФ применяет тактику "мясных штурмов" на Запорожском направлении в результате чего оккупанты несут значительные потери.
Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ
Оккупанты на Запорожье потеряли почти целую бригаду / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Силы обороны активно уничтожают военные формирования РФ в боях на юге Украины. В частности, 95% потерь среди личного состава понесла российская 38 отдельная мотострелковая бригада. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш".

По данным "Атеш", такой уровень потерь бригада понесла на Запорожском направлении.

Агент "АТЕШ", который является военнослужащим 38-й отдельной бригады рф, сообщил о критически сложной ситуации на Запорожском направлении. Возле населенного пункта Мирное российские командиры бросают свои подразделения в так называемые "мясные штурмы"

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"Во время одного из таких штурмов с участием 38-й ОМБр, подразделение потеряло 95% личного состава", - отметили партизаны.

Также агент движения "Атеш" отметил, что такие случаи являются достаточно части на данном участке фронта.

"Акты саботажа помогут приумножить потери среди личного состава", - говорится в сообщении партизанского движения.

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Бои на Юге - какова ситуация на Запорожском направлении фронта

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что российская оккупационная армия увеличивает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области.

16 июня российские войска осуществили ограниченные наступательные операции в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, которые расположены на границе Запорожской и Донецкой областей. Американский Институт изучения войны в своем отчете указывает, что россияне могут начать новое наступление на этом участке фронта.

Российские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются закрепиться в Роботино Запорожской области, не доживают до ночи. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых.

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