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Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2024, 21:19
389
В Украине сильно затягивается геомагнитный шторм. Он продлится минимум 9 дней.
магнитная буря, солнце
Украину накрывает новая очень сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась новая очень сильная и затяжная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Этот геомагнитный шторм начался еще 21 июня. Он ударил с 3-балльной мощностью, но на следующий день уже выросла до 4-х баллов. На таком уровне он продержался три дня. Уже 25 июня мощность магнитной бури внезапно выросла до 5-ти баллов.

26-27 июня был замечен спад мощности бури. Однако ожидается, что 28 июня мощность геомагнитного шторма вырастет вновь до почти 6-ти баллов. После этого магнитная буря пойдет на спад.

видео дня
магнитная буря
Украину накрывает новая очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 4 вспышки класса С. Сообщается, что 27 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 4%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 42 солнечных пятна.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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