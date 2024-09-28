Приоритетными направлениями остаются Покровский, Торецкий, прежде всего, Кураховский, соответственно тоже.

https://glavred.info/ukraine/postavili-na-kon-vse-na-kakom-napravlenii-proishodit-reshayushchaya-bitva-bratchuk-10600790.html Ссылка скопирована

РФ начала большой механизированный штурм в Харьковской области / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

На Купянском направлении в Харьковской области украинские нацгвардейцы совместно с десантниками отбили механизированный штурм - там оккупанты задействовали 50 единиц бронированной техники. Из этого можно сделать вывод, что Россия в войне против Украины поставила на кон все.

Такое видение ситуации в эфире телеканала FREEДОМ высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Чтобы достичь определенного не просто успеха, а преподнести к так называемому дню рождения своего так называемого президента хоть какой-то подарок, хоть какую-то победу. И, собственно, все эти направления, которые сегодня враг атакует, они как раз и должны стать теми победами, которые преподнесут Путину", - прокомментировал гость эфира. видео дня

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Как констатация факта, Братчук отметил, что враг, к сожалению, накопил ресурс как в личном составе, так и в технике, и он превышает возможности, которые сейчас имеет Украина.

"Приоритетными направлениями остаются Покровское, Торецкое, прежде всего, Кураховское, соответственно тоже. Но и Харьков - это, в частности, попытка каким-то образом попытаться отвлечь наше внимание от событий на Курском фронте. Вполне возможно, чтобы мы изменили и порядок своих действий на территории Курской области Российской Федерации", - добавил Сергей Братчук.

Ситуация на фронте - последние новости

К слову, контрнаступление РФ провалилось, ведь для врага на Курщине возникла новая угроза. Однако, несмотря на неудачные попытки отбить захваченные территории, перед оккупантами все еще стоит задача подвинуть ВСУ.

В то же время войска РФ продвигаются в Донецкой области и захватили город. Россияне сообщали о якобы продвижении на днях в районе Угледара, однако аналитики не нашли подтверждения этой информации.

На одном из направлений оккупанты задумали коварную ловушку. Создание плацдарма на реке Оскол позволит российским войскам охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга.

Другие военные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред