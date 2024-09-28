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Контрнаступление РФ провалилось: для врага на Курщине возникла новая угроза - Попович

Анна Косик
28 сентября 2024, 11:32
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Несмотря на неудачные попытки отбить захваченные территории, перед оккупантами все еще стоит задача подвинуть ВСУ.
ВГУ, карта Курской области
ВСУ удержали позиции и продолжают продвигаться на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

После более чем месяца с начала Курской операции ВСУ оккупационные силы страны-агрессора России предприняли попытки контрнаступления в сторону Снагости, однако они оказались неудачными. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Им не удалось разрушить левый фланг группировки ВСУ. Они получили угрозу для своего фланга, когда украинские войска перешли границу в новом месте, в Глушковском районе", - отметил он.

Попович отмечает, что сейчас украинские силы в Курской области осуществили еще одно "вклинение", поэтому можно утверждать, что попытка России вернуть утраченные территории провалилась уже давно.

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"На самом деле еще две недели назад стало понятно, что наступление россиян не будет иметь успеха", - подчеркнул обозреватель.

В то же время у ВСУ в Курской области ситуация значительно лучше, они продолжают продвигаться вперед, хоть и происходит это в менее быстром темпе. Попович убежден, что украинские военные на Курщине и в дальнейшем будут сталкиваться с попытками противника наступать, но удастся ли им отбить хотя бы часть территорий - покажет время.

Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Курск, Курская АЭС Инфографика
Курская АЭС / Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, издание BILD писало, что еще в середине августа Владимир Путин заявил, что до 1 октября российская армия должна вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако масштабное наступление российских войск в этом регионе закончилось неудачей.

Накануне аналитики ISW сообщали о штурмовых действиях украинских войск в Глушковском районе Курской области. А по данным источников минобороны РФ, россияне якобы отбили украинские штурмы к югу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего.

Ранее стало известно, что Силам обороны Украины, скорее всего, удалось провести успешную операцию в Курской области. Вражеские военкоры пока не знают, как комментировать это, потому что понимают, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать туда с других направлений еще больше сил.

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