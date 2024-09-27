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РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление

Алексей Тесля
27 сентября 2024, 12:54
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Враг собирает личный состав штурмовых групп, рассказал Владислав Волошин.
РФ собирает 'ударный кулак' и готовит новый штурм: в ВСУ назвали направление
ВСУ отражают атаки РФ на юге / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

В Запорожской области россияне начали перебрасывать на поле боя технику, поэтому существует тенденция обострения ситуации на линии боевого соприкосновения, рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Владислав Волошин.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона за последнее время, россияне перебросили на Запорожское направление не менее 25 багги, которые могут потенциально участвовать в штурмовых действиях.

Украинский офицер говорит, что наблюдается тенденция того, что именно на этом участке, на Запорожском направлении, в ближайшее время может начаться обострение.

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"По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного и получил с резервной базы хранения автомобильного транспорта Южного военного округа РФ 25 легких автомобилей-багги. Это говорит о том, что готовятся штурмовые действия", - отметил он.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что у войск противника не фиксируется снарядный голод, а число примененных боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, где действуют бойцы оперативной группировки войск "Таврия", остается на прежнем уровне - до двух тысяч снарядов в сутки. Также оккупанты не прекращают применять сотни беспилотников и только за прошедшие сутки запустили более 350 FPV-дронов.

"Ситуация стабильная, но может осложниться в любой момент", - добавил Волошин.

Что такое ОСУВ "Таврия"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация в Запорожской области будет обостряться - спикер Сил обороны Юга раскрыл детали боев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей. Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

Как сообщалось ранее, в результате удара РФ на Запорожье есть погибшие. Россияне вновь нанесли удар по области, в этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.

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