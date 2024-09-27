Наступление РФ обернулось провалом: ВСУ привлекают резервы на важном направлении - Bild

Анонсированное ранее контрнаступление войск РФ в Курской области закончилось провалом, отмечают в Bild.

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Наступление войск РФ на важном направлении обернулось провалом / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В середине августа Владимир Путин заявил, что до 1 октября российская армия должна вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако масштабное наступление российских войск в этом регионе закончилось неудачей. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что российское контрнаступление длилось дольше, чем ожидалось, и только 17 сентября российские танки смогли продвинуться на юг от населенного пункта Коренево. В ответ на это Кремль продлил срок до середины октября, чтобы вернуть контроль над утраченными территориями.

"Однако и эта цель пока что кажется иллюзорной. Украинские военные не готовы отступать без боя - командование ВСУ перебрасывает в Курскую область новые подразделения", - говорится в материале. видео дня

Как сообщили в BILD, сейчас украинские военные пытаются обходить с фланга российские подразделения в Курской области, заставляя их обороняться одновременно на нескольких направлениях.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои в Курской области - что известно об операции ВСУ на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия перешла к контрнаступлению в Курской области, бросив более 35 тысяч военных на прорыв украинской обороны, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Враг начал движение с четырех направлений: район сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки.

По словам политического эксперта Максима Разумного, успешные действия ВСУ в Курской области привели к падению доверия российского общества к Владимиру Путину. Хотя это еще не конец его режима, определенные изменения уже заметны в его рейтингах и общественных настроениях в РФ.

По мнению Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации, ВСУ, вероятно, провели эффективную операцию в этом регионе.

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