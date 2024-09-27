Контрнаступление на одном из направлений: Свитан описал перелом в начале октября

Военный эксперт выразил убеждение, что в начале октября, еще сухой погодой, ВСУ могут начать наступательные операции на Запорожском направлении.

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Россияне знают, что идет новая подготовка, считает Свитан / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Как известно, президент США Джо Байден объявил о выделении почти 8 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности для Украины. Такой ход наших союзников может способствовать серьезным изменениям на фронте, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

В интервью для "Фабрики новостей" военный эксперт выразил убеждение, что в начале октября, еще сухой погодой, ВСУ могут начать наступательные операции на Запорожском направлении.

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Однако, к сожалению, россияне "имеют чуйку", что идет подготовка, поэтому оккупанты активизировались на этом участке фронта. Свитан убежден, что агрессоры однозначно готовятся к противодействию или контратакам, подчеркнул Свитан.

Противник может повторить августовский маневр украинской армии, как ВСУ действовали на Курщине. Тогда россияне разворачивались, чтобы двигаться в сторону Сум, а мы на контратаке опередили вражескую группировку и распылили ее.

"Как только оккупанты увидят, что у нас идет развертывание сил и средств по какому-то направлению, они начнут действовать, - сказал полковник, - Это может быть Васильевка, Энергодар, Пологи, Скадовск. На Запорожском фронте очень много направлений", - подытожил эксперт.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация на фронте - последние новости

Как известно, ВСУ назвали направление, где РФ собирает "ударный кулак" и готовит новый штурм. Наблюдается тенденция того, что именно на этом участке, на Запорожском направлении, в ближайшее время может начаться обострение.

При этом РФ может захватить Угледар, несмотря на то, что это стоило Кремлю тысяч солдат и единиц техники. Только одна 155-я бригада морской пехоты ВМФ России, возможно, была уничтожена дважды.

В то же время ВСУ атакуют в Курской области и держат позиции на востоке. Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке, рассказали в Институте изучения войны.

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