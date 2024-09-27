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"Это будет логично": эксперт сказал, когда РФ откажется от планов захвата Украины

Алёна Воронина
27 сентября 2024, 14:35
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Украина и западные партнеры должны извлечь урок из этой ситуации и понять, что нельзя больше давать "золотую рыбку" России и любым ее правителям.
Украинские военные, Максим Розумный
Эксперт сказал, когда РФ откажется от планов захвата Украины/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главред

Страна-агрессор Россия может отказаться от планов захвата Украины, когда она переключится на свои внутренние проблемы. В таком случае отказ от экспансионистских планов и всего остального будет логичным.

Но Украина для России будет оставаться врагом в сознании, поэтому не стоит ожидать, что когда-то к власти в РФ может прийти политик, который будет иметь проукраинские взгляды. Такое мнение высказал политический эксперт Максим Розумный во время чата на Главреде.

В ответ на вопрос, может ли к власти в России прийти проукраинский политик или хотя бы такой, который не будет одержим идеей ее захватить или уничтожить, Розумный ответил, что проукраинский политик точно не придет к власти в РФ.

"Проукраинский - точно нет. В ближайшие десятки лет это невозможно без насильственного свержения путинского режима со стороны западной коалиции, как произошло с Третьим Рейхом. Без такого решения любой политик, который будет в России даже противостоять Путину, будет идти к власти с пророссийскими лозунгами и обещать делать лучше для России, чем делал Путин", - отметил эксперт.

По его словам, Украина для России будет оставаться врагом в сознании, поэтому любой российский патриот не будет проукраинским политиком, а если он не будет российским патриотом, он не получит власть в России.

"Может ли Россия отказаться от планов захвата Украины - да. Когда Россия переключится на свои внутренние проблемы, отказ от экспансионистских планов и всего остального будет логичным", - считает Розумный.

Эксперт отметил, что идея экспансии и возрождения империи у россиян родилась, когда они начали беситься с жиру.

"Собственно, эта идея экспансии и возрождения империи родилась, когда россияне начали беситься с жиру, то есть когда у них все очень хорошо стало: газопроводы и нефтепроводы работали, доллары текли рекой, "Нижний Тагил" праздновал "день победы" в Египте и везде, где только можно. И тогда, как старухе в сказке про Золотую рыбку, России захотелось стать "владычицей морскою". Тогда там возникла идея, почему бы Крым не вернуть, а тогда и всю Украину", - сказал Разумный.

Когда же эта старуха окажется у разбитого корыта, будут совсем другие задачи, отметил эксперт.

"Но для внешнего мира, для Украины и наших западных партнеров урок этой ситуации заключается в том, что нельзя больше давать "золотую рыбку" России и любым ее правителям", - добавил он.

Смотрите видео чата с Максимом Розумным, в котором он рассказал об угрозе заморозки войны в Украине:

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее политический эксперт Максим Розумный сказал, кто может создать альтернативу Путину. Он отметил, что РФ уже потеряла очень много, поэтому потеря контроля над частью Курщины не воспринимается элитами РФ как серьезный удар и не изменит их настроений.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ, и назвал условие. Ракетами дальностью 300 километров можно ударить по нескольким сотням военных объектов на территории России, сказал он.

Напомним, политический эксперт Максим Розумный отметил, что у РФ есть 2 стратегических плана - эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты. Российские элиты могут параллельно реализовывать оба стратегических плана.

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