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Есть жертва, число раненых возросло: новые детали удара РФ по Кривому Рогу

Алексей Тесля
27 сентября 2024, 13:30
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Кроме здания полиции пострадали 23 частных дома, а также более 80 авто, отметил Александр Вилкул.
Кривой Рог
Последствия удара РФ по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, Фото: ГСЧС

В результате российского удара по Кривому Рогу Днепропетровской области известно как минимум об одной погибшей, рассказал глава военной администрации города Александр Вилкул.

"К сожалению, под завалами нашли погибшего человека. Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Надеемся на лучшее…", - написал он в своем Telegram.

Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что всем шести раненым в результате вражеского ракетного удара по городу оказывается вся необходимая помощь.

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/ ГСЧС

"Трое раненых – мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. - были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы). Пока все трое в состоянии средней тяжести, врачи делают все необходимое", - уточнил он.

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/ ГСЧС

Вилкул также добавил, что еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков.

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/ ГСЧС

Установлено, что кроме здания полиции пострадали 23 частных дома, 3 девятиэтажки, учебное заведение, более 80 авто. Для ликвидации последствий задействованы все оперативные и коммунальные службы, резюмировал глава военной администрации Кривого Рога.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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/ ГСЧС

Взрывы в Кривом Роге 27 сентября - последние новости по теме

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по пятиэтажному административному зданию полицейского управления в Кривом Роге. Ранее было известно о четырех пострадавших, поиски еще четверых продолжались под завалами здания. Само здание было разрушено, также были повреждены частные дома, расположенные рядом.

В то же время, начальник облполиции Александр Ганжа сообщил, что под завалами могут находиться четверо сотрудников полиции.

Как сообщал Главред, 27 сентября в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы ВСУ после объявления воздушной тревоги предупреждали об угрозе баллистики с Юга.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М".

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/ Инфографика: Главред

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