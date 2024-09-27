В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: в Кривом Роге прогремел взрыв

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с Юга.

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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, скриншот видео МО РФ

В пятницу, 27 сентября, в Кривом Роге во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщают мониторинговые каналы и Суспільне Дніпро.

Воздушные силы ВСУ после объявления воздушной тревоги предупреждали об угрозе баллистики с Юга.

"Кривой Рог, в укрытие!", - говорилось в сообщении.

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"Взрыв раздался в пределах Кривого Рога. Одна баллистическая "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя", - добавил monitor.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о ракетной атаке на город.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в свою очередь, призвал не игнорировать тревогу и отметил, что угроза для Кривого Рога остается.

Ракетные атаки РФ на Украину - последние новости

Российские оккупационные войска нанесли удар по Измаилу Одесской области, в результате атаки есть жертвы. По данным главы Одесской ОВА, в результате атаки РФ погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

В ночь на четверг, 26 сентября, Россия выпустила около 80 "Шахедов" по Украине и до десятка ракет разного типа. Только в Киеве эту атаку отбивали практически всю ночь. На утро - во время объявления тревоги - взрывы прогремели в Киеве и Староконстантинове, последний попал под удар "Кинжалов".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

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